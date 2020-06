IMPLANET fait un point sur ses autorisations réglementaires de commercialisation de ses gammes de prothèse de genou MADISONTM et rachis JAZZ® : Renouvellement des marquages CE jusqu'en 2024

Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME) (Paris:ALIMP), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce l’obtention du renouvellement du marquage CE de la part des autorités européennes pour toute sa gamme de prothèses de genou « MADISONTM», et ce pour une période supplémentaire de quatre ans.

Implanet continue à investir dans l'innovation et la validation clinique de ses deux gammes de produits, rachis avec JAZZ® et genou avec MADISONTM, afin de pouvoir satisfaire aux exigences des utilisateurs et assurer la continuité à long terme des enregistrements réglementaires (CE et FDA). Grâce à ce travail important, Implanet fait désormais partie des acteurs sur le marché qui disposent d’une excellente visibilité de ce point de vue jusqu’en mai 2024. Cela permetta ensuite d’assurer sereinement l’enregistrement de ses gammes sous la nouvelle réglementation européenne, MDR (Medical Device regulation) d’ici 2024.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet conclut : « Nous sommes heureux d’annoncer le franchissement de cette étape réglementaire clé et d’avoir sécurisé tous nos marquages CE jusqu’en 2024. Malgré un contexte difficile lié au Covid-19 et une réglementation sur les dispositifs médicaux de plus en plus exigeante, Implanet a su rester mobilisée et fournir aux autorités tous les éléments attestant de la qualité clinique de ses gammes de produits. Nous sommes par ailleurs toujours en négociation exclusive afin de céder l’activité genou, dont le développement est désormais davantage conforté avec ce renouvellement de marquage CE. Notre objectif suivant est d’accélérer notre croissance et de nous consacrer à 100% sur le traitement des pathologies rachidiennes, afin d’asseoir notre positionnement d’acteur puissant dans ce secteur, tant en France qu’à l’international. »

Prochains événements financiers :

- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le 7 juillet 2020 après bourse

- Résultats du 1er semestre 2020, le 15 septembre 2020 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2019. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

