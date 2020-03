IMPLANET : met à disposition son rapport financier annuel 2019

Regulatory News:

IMPLANET (Paris:ALIMP) (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui que son rapport financier annuel au 31 décembre 2019 a été mis à disposition du public.

Il est disponible sur le site d’IMPLANET, https://www.implanet-invest.com/comptes-et-rapports-financiers.

Dans ce rapport financier annuel, et en complément de la publication faite le 24 février concernant les résultats annuels 2019, la société Implanet a précisé, en post-clôture, les éléments suivants à propos du Coronavirus (Covid-19) : « L’épidémie de coronavirus actuelle (Covid-19) a pour conséquences, outre les aspects humains, la fermeture de certaines zones d’activité dans différentes régions et en particulier en Chine. A la date du rapport, le Groupe n’a aucune activité ou relation avec des fournisseurs et clients présents en Chine. La totalité de ses fournisseurs stratégiques est située en France ou en Europe. Néanmoins, cette épidémie pourra impacter le Groupe au même rythme que l’ensemble des entreprises évoluant dans cette industrie en Europe. »

Prochains événements financiers :

- Assemblée Générale annuelle, le 7 avril 2020

- Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, le 21 avril 2020 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2019. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

