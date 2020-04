Implanet : ASSEMBLEE GENERALE IMPLANET - 7 AVRIL 2020

CONFIRMATION DE LA TENUE DE L’AGM ET DES MODALITES VOTE PAR INTERNET

IMPLANET (Paris:ALIMP) (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou confirme la tenue de son Assemblée Générale Mixte du 7 avril 2020 à 14h00 et les modalités de cette tenue, ainsi que le vote disponible par internet.

Conformément à la réglementation en vigueur (Application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et ordonnance en date du 25 mars) et aux recommandations récentes émises par l’AMF à ce propos, IMPLANET confirme que son Assemblée Generale Mixte aura bien lieu le 7 avril 2020 à 14h00, mais sans tenue physique. Elle se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires. Il est rappelé que l’AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative fondamentale de l’actionnaire, et ce par un vote exclusivement à distance en cas d’assemblée générale à huis clos, et sauf cas particulier, à exprimer avant l’AG.

Toute la logistique nécessaire au bon déroulement de cette Assemblée a été mise en place afin de prendre en compte la situation sanitaire actuelle :

- L’Assemblée Générale Mixte se déroulera donc par web conférence :

La présentation dédiée de la web conférence sera également msie à disposition à partir de 14h00 sur le site internet de la société sous la rubrique Présentations de la section Investisseurs https://www.implanet-invest.com/presentation-investisseurs

Les modalités de connexion mises en place sont les suivantes :

La participation est possible en web conférence depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone en cliquant sur le lien suivant : https://global.gotomeeting.com/join/365319117

Ou vous pouvez aussi vous connecter à l'aide de votre téléphone grâce aux numéros suivants:

Numéro France: +33 170 950 594 code d’accès 365 319 117 #

Les questions pourront être posées par écrit lors de cette réunion ou peuvent être envoyées en amont à investors@implanet.com et implanet@newcap.eu

- Le vote par internet est disponible et doit être utilisé en priorité. A cet effet, la société informe ses actionnaires que la plateforme Votacess est ouverte jusqu’au 6 avril 15h00. Les modalités sont détaillées dans un guide pratique qui est disponible sur le site internet de la société dans la rubrique https://www.implanet-invest.com/assemblee-generale

Si votre intermédiaire financier (votre banque) est adhérent à cette plateforme VOTACCES, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants habituels sur votre interface web de gestion de vos actions. Le service est ouvert jusqu’au 6 avril 2020 à 15h00 mais n’attendez pas le dernier moment.

Les documents relatifs à cette Assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société (https://www.Implanet-invest.com/assemblee-generale). Pour toute question sur les modalités de vote, contactez l’équipe Relations Investisseurs par e-mail à l’adresse implanet@newcap.eu

L’Assemblée générale des actionnaires est un temps fort de votre société.

Votre participation est décisive afin d’obtenir le quorum nécessaire à la tenue de cette AG

Elle vous offre l’occasion de participer, par votre vote, au projet d’entreprise d’Implanet et représente un temps d’échange privilégié avec ses dirigeants.

A défaut de quorum sur première convocation, une seconde réunion serait convoquée le 21 avril 2020 à 14h00.

Prochains événements financiers :

- Assemblée Générale annuelle, le 7 avril 2020

- Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, le 21 avril 2020 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2019. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

