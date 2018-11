Implanet : Accord de partenariat avec KICO KNEE INNOVATION COMPANY PTY LTD portant sur l’implant du genou MADISON aux États-Unis et sur d’autres marchés à venir

Accord de partenariat avec KICO KNEE INNOVATION COMPANY PTY LTD portant surl'implantdu genou MADISON aux États-Unis et surd'autres marchésà venir

•Reconnaissance mondiale de la valeur cliniquede l'implant du genou MADISON

Bordeaux, Boston, le 13 novembre 2018-08h00-IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants chirurgicaux du genou, annoncela signature d'un contrat de distribution avecla société privée KICO KNEE INNOVATION COMPANY PTY LTD (« KICO ») pour son activité implant du genou MADISON aux États-Unis et surd'autres marchésà venir.

Ce contrat de distribution couvrira en premier lieu, de façon non exclusive, les marchés à fort potentiel que sont les États-Unis et l'Australie.KICO bénéficiera ensuite de droits exclusifs pour la prothèse du genou MADISON sur ces pays dèsl'atteinte d'unseuil de 1 000 implants MADISON sur 12 mois,ainsi qu'une optionpour une licence de fabrication.

LudovicLastennet, Directeur Général d'Implanet,déclare :« La signature de ce partenariat valide la reconnaissance de la valeur clinique de notre technologie propriétaire MADISON. Avec plus de 17 000 prothèses du genou MADISON implantés depuis 2010, principalement en France, nous avons pu démontrer la valeur clinique de notre produit. Les données collectées depuis plus de 7 ans nous ont permis de concrétiser ce partenariat, qui permettra à notre division Genou de prendre un nouvel élan sur des marchés que nous nepouvions envisager d'approcher seul commercialement.La conclusion de cetype de partenariat s'inscrit dans notre plan de développement à moyen terme annoncé en milieu d'année.Il démontre notre capacité à développer des technologies conformes aux standards les plus élevés du marché qui peuvent par conséquent être déployées directement ou en partenariatà l'international.Avec ce contrat de distribution, nous allons pouvoir cibler les marchés les plus prometteurs, tels que les États-Unis, premier marché au monde représentant plus de 4 milliards de dollars1. »

«Dans le cadre de mon activité, j'ai implanté près de 1500 prothèses du genou MADISON, dont 750 fémurs de nouvelle génération. Les résultats cliniques sont très satisfaisants avec comme principaux avantages la conservation du capital osseux du patient et un ancillaire de pose simple et polyvalent.C'est avec enthousiasme que j'ai appris le partenariat entre Implanet etKICO, notre profession s'orientant encore plus vers des solutionspermettant la personnalisation des soins et le suivi à distance de nos patients »déclare le Dr. François Deprey, Chirurgien Orthopédiste, Clinique Courlancy à Reims.

Bede O'Connor,Directeur général et fondateur de KICO, commente :« Nous avons été très impressionnés parla qualité et l'enthousiasme de toute l'équipe d'Implanet. Avec Brad Miles, mon associé, nous avons assisté en janvier dernier à plusieurs chirurgies en France. Elles ont démontré que l'implant dugenou MADISON est bien conçu,et qu'il bénéficie d'une large reconnaissance auprès descliniciens. Nous avons élaboré un plan de partenariat qui intègrel'implant MADISON dans notre solution de personnalisation. Le fond australien New South Wales Medical Devices Fund a octroyé à ce projet une subvention directe de 2,5 millions de dollars australiens. »

Outre la personnalisationde l'implant lui-même, KICO utilise une approche spécifiquepour l'arthroplastie dugenou, adaptée à chaque patient. Ce processus de personnalisation est effectué en plusieurs étapes pour obtenir le meilleur résultat possible :

1.Réalisation d'un bilan préopératoire avec des outils de prise de décision partagée pour aider lespatients et le chirurgien orthopédique à prendre la bonne décision thérapeutique.

2.Création et gestion d'un programme depré-rééducation spécifiquement conçu pour chaque patient,mis en œuvre à la foisen personne et via une plateforme de télémédecine par notre équipe de physiothérapeutes expérimentés.

3. Création par des ingénieurs biomédicaux des images chirurgicales dynamiques adaptées au patient. Les images en 3D utilisent une technologie de simulation et de personnalisation avancée.

4.Réalisation de l'intervention en utilisant une technique chirurgicale adaptée au patient pour le fémur, le tibia et la rotule qui permet un positionnement précis de tous les composants de la prothèse totale du genou.

5.Création et gestion d'un programme derééducation spécifiquement conçu pour chaque patient, par une équipe de physiothérapeutes expérimentés.

6. Suivi postopératoire du patient réalisé entre autres avec des capteurs portables. Nos plateformesd'analyse des données permettant une récupération ciblée et mesurée du patient après son opération.

Implanet participera aux congrès scientifiques suivants au T4 2018 :SOFCOT à Paris du 12 au 15 novembre 2018, stand F07

BSS (British Scoliosis Society) à Belfast du 29 au 30 novembre 2018, stand 9 DWG à Wiesbaden (Allemagne) du 6 au 8 décembre 2018, stand 102

Retrouvez également Implanet au Salon Actionaria, stand B09

À propos de KICO KNEE INNOVATION

KICO a été créé en 2014 et emploie actuellement 45 personnes à temps plein. Le siège social se trouve à Sydney en Australie. La Société possède aussi des bureaux à Austin au Texas et à Christchurch en Nouvelle-Zélande. KICO a obtenu la certification ISO13485 et le marquage CE, ainsi que les autorisations réglementaires aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'équipe de direction de KICOavait créé initialement Optimized Ortho Pty Ltd, vendu à Corin en 2014. KICO est une société privée. Pour de plus amples informations, veuillez cliquer surwww.kneesystems.com

À propos d'IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique.

Son produit phare, l'implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennesnécessitant uneintervention de fusion vertébrale. La plateforme d'orthopédie éprouvée de IMPLANET,reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisationréglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 46 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. Plus d'informations surwww.implanet.com.Basée près de Bordeaux en

France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d'actions en circulation est disponible sur son site internethttp://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80