Implanet : Assemblée Générale IMPLANET - 7 Avril 2020 Confirmation de la tenue de l'AGM et des modalités

Si votre intermédiaire financier (votre banque) est adhérent à cette plateforme VOTACCES, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants habituels sur votre interface web de gestion de vos actions. Le service est ouvert jusqu'au 6 avril 2020 à 15h00 mais n'attendez pas le dernier moment.

Les documents relatifs à cette Assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société (https://www.Implanet-invest.com/assemblee-generale). Pour toute question sur les modalités de vote, contactez l'équipe Relations Investisseurs par e-mail à l'adresse implanet@newcap.eu

L'Assemblée générale des actionnaires est un temps fort de votre société.

Votre participation est décisive afin d'obtenir le quorum nécessaire à la tenue de cette AG

Elle vous offre l'occasion de participer, par votre vote, au projet d'entreprise d'Implanet et

représente un temps d'échange privilégié avec ses dirigeants.

A défaut de quorum sur première convocation, une seconde réunion serait convoquée le 21 avril 2020 à 14h00.

Prochains événements financiers :

Assemblée Générale annuelle, le 7 avril 2020

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2020, le 21 avril 2020 après bourse

À propos d'IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l'implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l'implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d'orthopédie éprouvée d'Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2019. Plus d'informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d'actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80