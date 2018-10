Implanet : CA sur 9 mois de 5,179 millions d'euros

09/10/2018 | 10:11

La société de technologies médicales Implanet annonce ce matin un chiffre d'affaires cumulé au 30 septembre 2018 de 5,179 millions d'euros, en recul de -10% à taux de change constant, 'en raison principalement de la réorganisation commerciale en Europe pour Jazz et de l'arrêt de l'activité arthroscopie'.



Dans le détail, le chiffre d'affaires cumulé de l'activité genou+athroscopie au 30 septembre 2018 a reculé de 19% à 1,926 millions d'euros. Le CA de l'activité Rachis (Jazz) a pour sa part baissé de 4%, passant de 3,506 millions à 3,254 millions.



L'activité Jazz a en revanche progressé de 10% en France et de 8% aux États-Unis à taux de change constant, conformément à la stratégie de proximité du groupe.



'La stratégie de proximité avec les chirurgiens porte ses fruits puisque nous avons amélioré la récurrence des chirurgies dans des hôpitaux clés, notamment aux États-Unis. Ce modèle de ventes en direct a été mis en place début septembre au Royaume-Uni avec le référencement d'Implanet UK et de Jazz par la NHS. La filiale Implanet GmbH et le recrutement du responsable des ventes allemand sont également finalisés en Allemagne. Ce recentrage stratégique, nous permet de rester confiants quant à nos perspectives dans les trimestres à venir', commente Ludovic Lastennet, directeur général d'Implanet.





