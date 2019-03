Implanet : Homologation par la FDA de la solution JAZZ Cap®

Homologation par la FDA de la solution JAZZ Cap®

•Une solution unique pour adresser un marché potentiel de 2,5 milliards de dollars1

Bordeaux, Boston, le 19 mars 2019-08h00- IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants dechirurgies du genou, annonce avoir reçu l'autorisation 510(k) de laFood and Drug Administration(FDA) pour sa solutionJAZZ Cap® répondant aux contraintes des indications de fusions vertébrales chez l'adulte.Il s'agit de la 10èmeautorisation 510(k) reçue de la part de la FDA pour la gamme JAZZ®.

L'obtention de cette homologation fait suite au marquage CE annoncé ennovembre dernier2. Principalementdéveloppée pour faciliter le traitement des pathologies dégénératives de l'adulte, JAZZ Cap® est une solutionpropriétaire, unique et complète de stabilisation des vis dans les os de mauvaise qualité et/ou ostéoporotiques, pathologies présentes dans 10 à 30% des cas de fusions vertébrales chez l'adulte3.

Cette homologation est un élément clé du contrat de distribution (Private label Distribution Agreement) signé avec la société SeaSpine (NASDAQ : SPNE) annoncé fin février4. La technologie JAZZ Cap®, adaptée à la gamme complète des vis SeaSpine, viendra renforcer leur offre produit en proposant une solution unique destabilisation de l'ancrage des vis pédiculaires.

« Dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant, la rapiditéd'obtention de cette homologationconstitue une étape importante pour le développement de notre société avec l'ouverture d'une opportunité unique sur le marché nord-américain. JAZZ Cap® répond à la fois aux problématiques des chirurgiens dans les pathologies dégénératives mais aussi et surtout aux exigences budgétaires. En parallèle de lacommercialisation de cette solution par nos équipes d'Implanet America, l'association de la technologieJAZZ Cap® au système de fixation développé et commercialisé par SeaSpinedevrait nous permettre d'offrir unesolution unique avec un large accès sur le premier marché mondial. »commente Ludovic Lastennet, Directeur

Général d'Implanet.

1Sources i-Data 2010; D. K. Chin and al. Osteoporos Int (2007) 18:1219-1224.; Société; 2015 Health Advances study

2Voir communiqué de presse du 20 novembre 2018:Obtention du marquage CE pour Jazz Cap System®, solution dédiée à la sécurisation des vis pour la fusion vertébrale

À propos d'IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique.

Son produit phare, l'implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologiesrachidiennes nécessitant uneintervention de fusion vertébrale. La plateforme d'orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de latraçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisationréglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie38 collaborateurs et a réalisé un chiffred'affaires de 6,7 millions d'euros en 2018. Plus d'informations surwww.Implanet.com.Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

IMPLANET NewCap NewCap Ludovic Lastennet, Directeur Général Relations Investisseurs Relations Médias David Dieumegard, Directeur Financier Valentine Brouchot / Pierre Laurent Nicolas Merigeau Tél. : 05 57 99 55 55 Tél. : 01 44 71 94 94 Tél. : 01 44 71 94 94 investors@Implanet.com Implanet@newcap.eu Implanet@newcap.eu Avertissement

