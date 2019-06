Implanet : Premières chirurgies JAZZ Cap aux Etats-Unis

Chi Lim, MD de Carolina Orthopaedic & Neurosurgical Associates, a déclaré :"J'ai utilisé les implants Jazz Band d'Implanet avec d'excellents résultats dans des indications complexes de déformation chez l'adulte. L'arrivée de JAZZ Cap® dans la gamme Implanet est une avancée majeure dans la fixation et la protection des vis dans les os de mauvaise qualité. Ce nouvel implant a été facile à utiliser lors des premières interventions chirurgicales et a fourni des résultats cliniquespost-opératoiresencourageants. Nous allons maintenant suivre ces patients pour confirmer les résultats à long terme. Je pense que JAZZ Cap® deviendra rapidement un implant indispensable pour les chirurgiens rachidiens."

Convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2019 : Les actionnaires de la société IMPLANET sont avisés qu'une assemblée générale mixte se tiendra le 11 juin 2019 à 14h00 au siège social de la société, situé Allée F. Magendie - Technopole Bordeaux Montesquieu - 33650 Martillac.

Les documents relatifs à l'assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société (https://www.implanet-invest.com/assemblee-generale).

Les actionnaires peuvent voter :

par internet via le service Votaccess,

par correspondance,

par procuration,

ou assister physiquement à l'assemblée générale.

Un guide présentant comment voter, et notamment comment voter par internet, est mis en ligne sur le site internet d'IMPLANET. Les actionnaires peuvent également contacter l'équipe Relations Investisseurs par e- mail à l'adresse implanet@newcap.eupour toute question sur les modalités de vote.

A défaut de quorum sur première convocation, une seconde réunion serait convoquée le 25 juin 2019 à 14h00 au siège social de la société, situé Allée F. Magendie - Technopole Bordeaux Montesquieu - 33650 Martillac.

À propos d'IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l'implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d'orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 millions d'euros en 2018. Plus d'informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d'actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

