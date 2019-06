Implanet : Rapport sur l'Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2019

Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible PEA-PME) (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, informe ses actionnaires que son Assemblée générale extraordinaire s’est tenue le mardi 25 juin à 14h00 au siège social de la société, à Martillac.

Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 10 123 945, soit un quorum de 22%.

L’ensemble des résolutions de cette Assemblée Générale Extraordinaire ont été adoptées.

Ludovic Lastennet, Directeur général d’IMPLANET a déclaré « Je tiens à remercier vivement l’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour leur engagement et leur soutien lors de nos Assemblées générales ordinaire et extraordinaire. Nous avons annoncé cette semaine nos premières commandes dans le cadre des partenariats avec Kico Knee et SeaSpine, cette étape est encourageante. Nous continuons de nous concentrer sur les axes prioritaires stratégiques fixés, dont l’accélération du développement commercial d’IMPLANET sur les marchés à fort potentiel que sont les Etats-Unis et l’Australie. »

Le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société : https://www.implanet-invest.com/assemblee-generale

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 le 10 juillet 2019 post clôture du marché

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2018. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

