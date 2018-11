Implanet : accord de partenariat avec Kico Knee Innovation

13/11/2018 | 11:38

Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants chirurgicaux du genou, annonce ce mardi matin la signature d'un contrat de distribution avec Kico Knee Innovation, pour son activité implant du genou Madison.



'Ce contrat de distribution couvrira en premier lieu, de façon non exclusive, les marchés à fort potentiel que sont les États-Unis et l'Australie. Kico bénéficiera ensuite de droits exclusifs pour la prothèse du genou Madison sur ces pays dès l'atteinte d'un seuil de 1.000 implants Madison sur 12 mois, ainsi qu'une option pour une licence de fabrication', explique Implanet.



Plus de 17.000 prothèses du genou Madison ont été implantées depuis 2010, en France principalement.





