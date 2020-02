Implanet : annonce des résultats annuels 2019 en nette amélioration

Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME) (Paris:ALIMP), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 24 février 2020.

« Le choix de la réorganisation de nos activités commerciales, du repositionnement de nos deux gammes de produits sur les marchés où la société opère en direct et du développement à l’international via des partenariats stratégiques, nous permettent d’améliorer de façon significative nos indicateurs financiers en 2019. Nos réalisations sont conformes à notre plan opérationnel. Nous sommes totalement engagés dans la poursuite de la dynamique de croissance commerciale enregistrée sur les quatre derniers trimestres et déterminés à maintenir nos efforts de gestion prudente de nos coûts. Ceci nous permettra de poursuivre l’amélioration de notre performance. » commente Ludovic Lastennet, Directeur général d’Implanet.

En milliers d’euros – Comptes consolidés en normes IFRS 2019 2018 Variation % Chiffre d’affaires 7 407 6 720 +10 % Coût des ventes -3 260 -2 986 +9 % Marge brute 4 147 3 733 +11 % Taux de marge brute 56,0 % 55,6 % - Recherche & Développement -434 -628 -31 % Affaires réglementaires, Assurance qualité -686 -793 -14 % Ventes, distribution, marketing -3 645 -4 077 -11 % Coûts des opérations -628 -849 -26 % Frais généraux et administratifs -2 357 -2 546 -7 % Résultat opérationnel courant -3 604 -5 158 +30 % Autres produits et charges opérationnels non courants 171 -210 n/a Résultat opérationnel -3 434 -5 369 +36 % Résultat financier -211 -182 -16 % Résultat net -3 645 -5 551 +34 %

Note : les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission

Chiffre d’affaires Implanet 2019 en hausse de +10 % à 7,41 M€ avec des croissances trimestrielles successives de +2 % sur T1, +8 % sur T2, +12 % sur T3 et +20 % sur T4

Au total sur l’année 2019, le chiffre d’affaires d’Implanet s’élève à 7,41 M€, en croissance de +10 % par rapport à l’exercice précédent (6,72 M€ en 2018). Cette hausse du chiffre d’affaires du groupe est portée de façon relativement homogène par les deux segments d’activité, Rachis et Genou.

L’activité Rachis est en hausse de +11 %. Le chiffre d’affaires JAZZ® est porté par une croissance soutenue aux Etats-Unis avec une progression de +12 % à 2,17 M€ et reste stable en France à 1,56 M€ malgré la réduction imposée des prix de remboursements. Implanet réalise un chiffre d’affaires dans le reste du monde et en Europe Hors France de 0,83 M€ (+43 % par rapport à 2018). Le choix de la réorganisation opérée en Europe, et plus particulièrement en Allemagne, permet d’afficher une progression des ventes directes encourageante. Sur l’ensemble de l’exercice 2019, Implanet a vendu 9 171 unités JAZZ® (+11 % par rapport à 2018). En volume, les Etats-Unis sont en progression de +17 %, l’Europe hors France et le reste du monde de +28 %. La France reste stable (+1 % par rapport à 2018).

L’activité Genou affiche un chiffre d’affaires en hausse de +9 % à 2,86 M€. Cette croissance s’est accélérée sur la deuxième partie de l’année, grâce aux premières livraisons réalisées suite au partenariat signé fin 2018 avec KICo Knee pour la distribution de l’implant du genou Madison en Australie et aux Etats-Unis.

L’accélération de la croissance du chiffre d’affaires sur les quatre derniers trimestres renforce la volonté de la société Implanet à poursuivre la mise en œuvre de ce repositionnement stratégique.

Confirmation de l’amélioration du taux de marge brute et nette réduction de la perte opérationnelle

La marge brute de l’exercice 2019 est en progression de +11 % comparé à 2018, avec un taux qui continue de s’apprécier sur l’année pour atteindre 56,0 % (contre 55,6 % en 2018).

La politique stricte et continue de gestion des coûts opérationnels présentée au cours de l’exercice 2018 produit les effets escomptés avec une diminution significative de 17 % des charges soit -1,52 M€ sur l’exercice 2019.

La perte opérationnelle est, en conséquence, en nette réduction, et passe de -5,37 M€ en 2018 à -3,43 M€ en 2019, soit une amélioration de 36 %. Le résultat net 2019 ressort en nette amélioration, de 34 %, par rapport à l’exercice précédent (-3,65 M€ sur l’exercice 2019 contre -5,55 M€ sur l’exercice 2018).

Poussée par la dynamique des ventes, la société est engagée à poursuivre le contrôle de ses coûts pour soutenir l’amélioration de ses indicateurs financiers.

Situation de trésorerie

Sur l’exercice 2019, la consommation de trésorerie opérationnelle a diminué de 37 % passant de -4,44 M€ sur l’exercice 2018 à -2,81 M€ sur 2019, résultat direct des actions de réorganisation stratégique et de restructuration du groupe.

Au 31 décembre 2019, Implanet disposait d’une trésorerie et de placements financiers de 0,7 M€ (stable comparé à 0,7 M€ au 31 décembre 2018).

Le 7 février 2020, la Société a renouvelé avec la société Nice & Green sa ligne de financement obligataire pour un montant maximum de 4,0 M€, en deux tranches, 2,0 M€ dans le cadre de la résolution de l’Assemblée Générale du 25 mars 2019 et 2,0 M€ complémentaire sous réserve de l’adoption par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires prévue le 7 avril 2020.

Compte tenu de son niveau de trésorerie et du renouvellement de son contrat de financement par obligations convertibles, la société considère disposer d’un fonds de roulement suffisant pour les 12 prochains mois et poursuit l’étude de solutions complémentaires pour financer l’accélération de son développement de modèle de vente directe et de déploiement des partenariats à l’international.

Maintien de la dynamique d’innovation sur ses deux gammes de produits, développement à l’international, partenariats et perspectives pour l’année 2020

Sur l’année 2019, Implanet a continué à investir dans l'innovation et la validation clinique de ses deux gammes de produits, Rachis et Genou, afin de satisfaire aux exigences des utilisateurs et assurer la continuité à long terme des enregistrements réglementaires (CE et FDA).

Concernant l’activité Rachis, Implanet a renforcé sa gamme JAZZ® sur ses marchés stratégiques majeurs. En effet :

- en mars 2019, Implanet a reçu l’homologation de sa gamme JAZZ Cap® aux Etats-Unis1. Cette 10ème autorisation 510(k) reçue de la part de la FDA a été une avancée majeure dans la mise en place du contrat de distribution précédemment signé avec la société SeaSpine2. En juin, les premières chirurgies JAZZ Cap® ont été réalisées avec succès aux Etats-Unis,

- en juillet 2019, Implanet a reçu un brevet pour sa technologie JAZZ Lock® 3aux Etats-Unis, également brevetée depuis au Japon,

- en octobre 2019, Implanet a obtenu le renouvellement pour 5 ans des marquages CE sur l’ensemble de la gamme, dans un contexte réglementaire Européen en pleine mutation et de plus en plus exigeant.

Concernant l’activité Genou, Implanet a reçu en octobre 2019 l’homologation 510(k) par la FDA, permettant la commercialisation de la gamme Madison dédiée au marché Américain. Les premières ventes dans le cadre du partenariat de distribution avec la société KICo Knee ont donc été réalisées fin 2019.

Cette dynamique valide le vif intérêt et la reconnaissance par la communauté scientifique internationale de la valeur clinique de la plateforme de produits orthopédiques uniques d’Implanet, ainsi que sa capacité à développer des technologies conformes aux standards les plus élevés du marché pouvant être commercialisées en direct ou en partenariat à l’international.

En 2019, anticipant les échéances réglementaires de Juin 2020, Implanet a validé le renouvellement de ses certifications afin de satisfaire aux exigences de son organisme notifié et sécuriser les autorisations de commercialisation des produits.

Grâce aux progrès réalisés en 2019 et aux dispositifs mis en place, tant en France qu’à l’international, la société estime présenter, à ce stade de l’année, des perspectives de croissance encourageantes pour 2020 et les équipes continuent de travailler conformément aux axes stratégiques fixés.

