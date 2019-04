Implanet : annonce ses résultats annuels 2018

Implanet annonce ses résultats annuels 2018 •Amélioration du taux de marge brute (55,6% en 2018 contre 50,1% en 2017) •Réduction de la perte opérationnelle(-5,4 M€ en 2018 contre -6,2 M€ en 2017) Bordeaux, Boston, le 18 avril 2019 - 17h45 CEST - Implanet (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligiblePEA-PME),société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et arrêtés par le Conseil d'Administration du 18 avril 2019. «Au cours de l'exercice 2018, nous avons d'une part, finalisé l'arrêt de notre activité Arthroscopie et, d'autre part, réorganisé nos activités commerciales pour la gamme JAZZ® sur les marchés cibles prometteurs en Europe(Royaume-Uni et Allemagne). En effet, Implanet a décidé, au cours de l'exercice écoulé, de mettre en œuvre une stratégie commerciale de ventes en direct sur ces marchés prioritaires ; stratégie, déjà déployée aux États-Unis et en France. En outre, les partenariats majeurs conclus en 2018 avec KiCo Knee Innovation Company et Seaspine devraient nous permettre d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires réalisé par Implanet à l'international. » commente Ludovic Lastennet, Directeur général d'Implanet. En milliers d'euros - Normes IFRS 2018 2017 Variation % Chiffre d'affaires 6 720 7 841 -14% Coût des ventes -2 986 -3 916 -24% Marge brute 3 733 3 924 -5% Taux de marge brute 55,6% 50,1% - Recherche & Développement -628 -878 -29% Affaires réglementaires, Assurance qualité -793 -767 +3% Ventes, distribution, marketing -4 077 -4 597 -11% Coûts des opérations -759 +12% -849 Frais généraux et administratifs -2 546 -2 706 -6% Résultat opérationnel courant -5 158 -5 782 +11% Autres produits et charges opérationnels non -210 -456 -54% courants Résultat opérationnel -5 369 -6 238 +14% Résultat financier -182 -374 -51% Résultat net -5 551 -6 612 +16% Note : les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission. 1

Chiffre d'affaires JAZZ® en baisse de 14% malgré une hausse de 8% en France et de 2% aux États-Unis (à taux de change constant), zones où Implanet opère en direct Comme évoqué dans les précédents communiqués, Implanet a pris, d'une part, la décision d'arrêter son activité Arthroscopie (représentant 0,2 M€ de chiffre d'affaires en 2018 contre 0,6 M€ en 2017) et, d'autre part, d'opter pour une stratégie de commercialisation en directe de la gamme JAZZ® en Europe en 2018. Implanet a ainsi ouvert une succursale au Royaume-Uni et une filiale en Allemagne avec des premières chirurgies au cours du quatrième trimestre 2018. Cette transition explique principalement la baisse de 14% du chiffre d'affaires du groupe, qui s'élève à 6,7 M€ sur l'exercice 2018. Dans les pays où Implanet opère en direct, JAZZ® maintient sa dynamique commerciale : +8% en France à 1,6 M€ et +2% aux États-Unis à 1,9 M€ (à taux de change constant). Dans le reste du monde, Implanet a réalisé un chiffre d'affaires JAZZ® de 0,6 M€ (-54% par rapport à 2017 lié à la réorganisation en Europe). Implanet a vendu 8 246 unités JAZZ® sur l'exercice 2018 (contre 9 117 en 2017), dont 4 347 en France (+6% par rapport à 2017), 1 676 aux États-Unis (+9% par rapport à 2017) et 2 223 dans le reste du monde (-36% par rapport à 2017 en raison de la réorganisation en Europe). Le plan stratégique du groupe Implanet repose donc sur trois axes prioritaires : •le déploiement du modèle de ventes en direct de la gamme Jazz, déjà éprouvé en France et auxÉtats-Unis, sur les marchés cibles prometteurs en Europe (Royaume-Uni et Allemagne) ; •la poursuite de la mise en œuvre du partenariat signé fin 2018 avec KICO KNEE INNOVATION COMPANY PTY LTD pour la distribution de l'implant du genou Madison auxÉtats-Unis et en Australie ; •l'accélération du déploiement de la gamme JAZZ auxEtats-Unis, suite à la signature du partenariat avec SEASPINE début 2019. Amélioration du taux de marge brute et maîtrise des charges opérationnelles Le taux de marge brute de l'exercice 2018 est en progression de plus de 5 points pour atteindre 55,6% (contre 50,1% en 2017). La perte opérationnelle est en nette réduction (5,4 M€ en 2018 contre 6,2 M€ l'exercice précédent), Implanet poursuivant la maîtrise de ses charges opérationnelles avec une politique stricte de gestion des coûts. Le résultat net 2018 ressort ainsi à -5,6 M€ contre -6,6 M€ en 2017. En outre, Implanet a poursuivi la restructuration de ses opérations ; ce qui devrait permettre à la société d'économiser près de 1,0 M€ de charges fixes supplémentaires par an. Situation de trésorerie Au 31 décembre 2018, Implanet disposait d'une trésorerie et de placements financiers de 0,7 M€ (contre 4,0 M€ au 31 décembre 2017). Au cours de l'exercice 2018, la consommation de trésorerie a diminué entre le premier semestre et le deuxième semestre 2018 passant de 3,1 M€ à 1,9 M€ principalement sous l'effet des actions de restructuration et de réorganisation du groupe. Le 9 novembre 2018, la Société a mis en place avec la société Nice & Green une ligne de financement obligataire pour un montant maximum de 1,0 M€. Nice & Green a souscrit l'ensemble des tranches d'obligations convertibles entre décembre 2018 et mars 2019. 2

Compte tenu notamment du niveau de trésorerie, de la signature du nouveau contrat de financement par obligations convertibles d'un montant de 3,0 M€ signé avec Nice & Green le 15 avril 2019 et de l'accord de la région Nouvelle Aquitaine pour un prêt de 0,5 M€, la société considère disposer d'un fonds de roulement suffisant pour les 12 prochains mois. Par ailleurs, dans le cadre des résolutions approuvées par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2019, la Société continue à étudier des solutions complémentaires pour financer l'accélération de son développement. Maintien de la dynamique d'innovation Au cours des dernières années, Implanet a continué à fortement investir dans l'innovation et la validation clinique de ses 2 gammes de produits. Ainsi, en 2018, la société a lancé JAZZ Evo®, une nouvelle évolution de l'implant JAZZ® développé pour répondre aux contraintes des indications de fusions vertébrales chez l'adulte, pour lequel elle a obtenu le marquage CE et l'autorisation 510(K) de la FDA. Implanet a également lancé JAZZ Cap®, solution dédiée à la sécurisation des vis pour la fusion vertébrale, marquée CE en 2018 et homologuée FDA au premier trimestre 2019. En quelques années, l'utilisation de JAZZ® est passée d'un produit de niche/spécialité utilisé exclusivement dans les indications chirurgicales de déformation de l'adolescent à un usage quotidien dans un marché beaucoup plus large, le traitement des pathologies dégénératives adultes en apportant aux chirurgiens des solutions aux besoins non satisfaits. La solution JAZZ Cap® vient en complément des vis et permet d'adresser le marché de la fusion vertébrale avec un potentiel de 2,5 milliards de dollars1. Signature de partenariats accélérant l'accès à de nouveaux marchés, notamment les Etats-Unis Implanet a annoncé, en novembre 2018, la signature d'un partenariat de distribution avec la société KICO KNEE INNOVATION COMPANY PTY LTD (« KICO ») pour son activité implant du genou MADISON aux États-Unis et sur d'autres marchés à venir tels que l'Australie. En février 2019, Implanet a également signé un partenariat stratégique avec SEASPINE INC, pour la distribution aux États-Unis de sa gamme Rachis Jazz® et de JAZZ Cap®, qui vient décupler sa force de frappe sur le marché américain, premier marché mondial du rachis représentant annuellement plus de 6 milliards de dollars2. Outre l'ouverture à de nouveaux marchés aux potentiels importants, ces récents partenariats valident la reconnaissance de la valeur clinique de la plateforme de produits orthopédiques uniques d'Implanet et sa capacité à développer des technologies conformes aux standards les plus élevés du marché pouvant être commercialisées en direct ou en partenariat à l'international. Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires du 1ertrimestre 2019 : le 24 avril 2019 après bourse. Suivez toutes nos actualités en un seul clic : @ImplanetJAZZ @Implanet 1Sourcesi-Data 2010; D. K. Chin and al. Osteoporos Int (2007) 18:1219-1224.; Société; 2015 Health Advances study 2Source : GBI Research 3

À propos d'Implanet Fondée en 2007, Implanet est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l'implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d'orthopédie éprouvée de Implanet, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. Implanet emploie 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 millions d'euros en 2018. Plus d'informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, Implanet a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). Implanet est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.