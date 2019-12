Implanet : annonce son agenda financier 2020

Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY) (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants chirurgicaux du genou, annonce aujourd’hui son agenda financier pour 2020.

Événements Dates* Chiffre d’affaires annuel 2019 21 janvier 2020 Résultats annuels 2019 24 février 2020 Assemblée Générale Annuelle 7 avril 2020 Chiffre d’affaires 1er trimestre 2020 21 avril 2020 Chiffre d’affaires 1er semestre 2020 7 juillet 2020 Résultats 1er semestre 2020 15 septembre 2020 Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2020 13 octobre 2020

(*) Sous réserve de modification. Les communiqués seront publiés après la clôture du marché.

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires annuel 2019, le mardi 21 janvier 2020 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de 2 gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON déstiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser ces innovations. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® et MADISON ont obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2018. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

