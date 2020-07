Implanet : annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020

Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME) (Paris:ALIMP), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier semestre 2020.

En K€ - Normes IFRS* 2020 2019 Variation Chiffre d’affaires total 1er trimestre 1 567 1 904 -18% 2ème trimestre Rachis (JAZZ®) 782 1 244 -37% Genou 246 670 -63% Chiffre d’affaires total 2ème trimestre 1 029 1 915 -46% 1er semestre Rachis (JAZZ®) 1 510 2 384 -37% Genou 1 085 1 434 -24% Chiffre d’affaires total 1er semestre 2 595 3 818 -32%

* Chiffres non audités

Impact de la pandémie de Covid-19 :

Pour assurer davantage de précision face aux impacts de la pandémie de Covid-19, Implanet a choisi d’indiquer le pourcentage de chiffre d’affaires mensuel réalisé comparé aux performances de l’année 2019.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Pourcentage de

réalisation

(vs. 2019) 111% 115% 42% 11% 37% 80%

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, déclare : « L’activité des derniers mois a été très naturellement impactée par la situation sanitaire liée à la pandémie mondiale du Covid-19. Si nous manquons encore de visibilité quant à la reprise de l’activité sur les pays d’Amérique Latine, le mois de juin a été marqué par une bonne reprise de la dynamique des ventes. Les toutes dernières tendances sont en ligne avec les performances observées l’année dernière à la même période. L’activité Spine en direct a même enregistré une performance au-dessus de nos prévisions en France. Ceci nous laisse à penser que la reprise progressive de l’activité devrait se poursuivre dans les mois à venir. Nous restons bien sûr vigilants et suivons la situation sanitaire de près dans les pays où nous opérons et restons confiants grâce à la qualité de nos gammes de produits et à leur visibilité réglementaire à long terme. Au cours de cette période inédite, Implanet a su faire preuve d’agilité en adaptant sa structure de coûts, et de pragmatisme dans la gestion de ses opérations. Notre trésorerie est sécurisée grâce aux mesures prises et aux aides reçues à ce jour, nous sommes donc en ordre de marche pour profiter du redémarrage progressif que nous observons.»

Au deuxième trimestre 2020, Implanet enregistre un chiffre d’affaires de 1,03 M€, en baisse de 46% (vs. 1,91 M€ au T2 2019). L’activité JAZZ® atteint 0,78 M€, en recul de 37% (vs. 1,24 M€ au T2 2019) et l’activité Genou s’établit à 0,24 M€, soit une baisse de 63% (vs. 0,67 M€ au T2 2019). Le chiffre d’affaires mensuel permet de comprendre les impacts directs de la pandémie liés à l’arrêt des toutes les opérations non urgentes suite à la mise en place du plan blanc : le mois d’avril a enregistré des ventes quasi nulles, après un mois de mai à 35% de la normale, le mois de juin a clôturé à hauteur de 0,80 M€, soit la majeure partie des ventes du trimestre.

Au premier semestre 2020, Implanet a vu son chiffre d’affaires s’établir à 2,59 M€, en recul de 32% (vs. 3,82 M€ au S1 2019). Les ventes de l’activité Rachis atteignent 1,51 M€ (vs. 2,38 M€ au S1 2019). L’activité Genou connaît une baisse de 24% par rapport au 1er semestre 2019 et atteint 1,08 M€.

Le chiffre d’affaires sur le semestre a été logiquement très fortement impacté par la pandémie de Covid-19, notamment à l’export. Le manque de visibilité, tant sur la reprise des commandes à l’étranger que sur les plannings opératoires en France, n’a pas empêché la Société d’enregistrer une reprise de l’activité au mois de juin, notamment assurée par une activité JAZZ® en France en progression de 10%.

Concernant la situation de la trésorerie au 30 juin 2020, Implanet disposait d’une trésorerie et de placements financiers de 0,97 M€ (versus 0,68 M€ au 31 décembre 2019). La Société a pu bénéficier du soutien de l’Etat, d’une part, notamment grâce à l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 0,80 M€, et d’autre part, des Etats-Unis avec le financement d’un prêt PPP (Paycheck Protection Program) s’élevant à 79 K$. Également, les mesures de chômage partiel adéquates ont été organisées au sein de la Société, et ont été poursuivies jusqu’au 30 juin.

Concernant l’activité sur l’année 2020 dans sa globalité, la Société manque encore de visibilité et cela dépendra de l’évolution de la pandémie et de la reprise des programmations des chirurgies, mais si la tendance observée fin juin se poursuit, la Société, grâce à ses fondamentaux, devrait pouvoir rattraper une partie du retrait observé à fin juin, sans toutefois en rattraper la totalité, comparé à 2019.

Enfin, la Société annonce ce jour mettre un terme aux négociations exclusives concernant la cession des activités de prothèses de genou « MADISONTM».

Prochains événements financiers :

- Résultats du 1er semestre 2020, le 15 septembre 2020 après bourse

- Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, le 13 octobre 2020 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2019. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

