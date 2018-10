Implanet : annonce son chiffre d’affaires à fin septembre 2018

Implanet annonce son chiffre d'affairesà fin septembre 2018

•Chiffre d'affaires Jazz®en hausse de 10% en France et de 8% auxÉtats-Unis (àtaux de change constant)

•Référencement d'Implanet UK et de Jazz®par la NHS1

Bordeaux, Boston, le 9 octobre 2018- 8h00 - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou,annonce aujourd'hui son chiffre d'affairespour le troisième trimestre et les neufpremiers mois de l'exercice clos le 30 septembre 2018.

Implanet tiendra ce jour à 09h30 une conférence téléphonique.

Pour y participer, veuillez composer le 01.70.71.01.59 suivi du code PIN participant38620165#.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet,déclare : «Sur les neuf premiers mois, l'activité Jazz® aprogressé de 10% en France et de 8% aux États-Unis à taux de change constant. La stratégie de proximité avec les chirurgiens porte ses fruits puisque nous avons amélioré la récurrence des chirurgies dans des hopitaux clés, notamment aux États-Unis. Ce modèle de ventes en direct a été mis en place début septembre au Royaume-Uni avec le référencement d'Implanet UK et de Jazz® par la NHS. La filiale Implanet GmbH et le recrutement du responsable des ventes allemand sont également finalisés en Allemagne. Ce recentrage stratégique, nous permet de rester confiants quant à nos perspectives dans les trimestres à venir.L'activitéJazz® ne compensepas l'arrêt programmé de l'activité Arthroscopie, affectant le chiffre d'affaires totalen baisse de 13% sur letroisième trimestre et de 10% sur les neuf premiers mois de l'année, à taux de change constant».

Chiffre d'affaires (e

2018

1 867

1 765

1 548

1 926

*Chiffres non audités

1NHS :National Health Service

1

Le chiffred'affaires cumulé au30 septembre 2018 est de 5,2 M€, en recul de 12% par rapport à 2017 (10% à taux de change constant), en raison principalement de la réorganisation commerciale en Europe pour Jazz® et del'arrêt de l'activité arthroscopie.

Au troisième trimestre, les ventes del'activité Jazz® sont stable à 1,1M€,mais en recul de 7% sur les neufpremiers mois de l'année à 3,2 M€ (4% à taux de change constant). Elles représentent désormais 63% duchiffre d'affaires totaldu groupe contre 59% en 2017.

Sur lesneuf premiers mois de l'année, Implanet a vendu 6 579 unitésJazz® (vs. 6 296 en 2017). Les ventes deJazz® maintiennent leur dynamique de croissance en France avec +10% à 1,2 M€.Aux États-Unis, les ventes de Jazz® atteignent 1,6M€ en hausse de +8% à taux de change constant.

Comme annoncé, le Groupe a dupliqué le modèle de ventes en direct, éprouvé en France et aux États-Unis et basé sur la proximité avec les chirurgiens, pour intensifier la commercialisation de Jazz® sur les principaux marchés européens (Royaume-Uni et Allemagne).

Les ventes du produit propriétaire Madison (prothèse du genou) sont stables en France sur les neuf premiersmois de l'année et progressent de 11% au cours du troisième trimestre. Dans le reste du monde, le recul desventes s'explique principalement par l'arrêtdel'activité arthroscopie.

Implanet participera aux congrès scientifiques suivants au T4 2018 :

SRS (Scoliosys Resaerch Society) à Bologne du 10 au 13 Octobre 2018

SOFCOT à Paris du 12 au 15 novembre 2018, stand F07

BSS (British Scoliosis Society) à Belfast du 29 au 30 novembre 2018, stand 9

DWG à Wiesbaden (Allemagne) du 6 au 8 décembre 2018, stand 102

À propos d'IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique.Son produit phare, l'implant de dernière générationJAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant uneintervention de fusion vertébrale. La plateforme d'orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de latraçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisationréglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 46collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. Plus d'informations surwww.implanet.com.Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Sociétérappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d'actions en circulation est disponible sur sonsite internethttp://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

IMPLANET NewCap NewCap Ludovic Lastennet Relations Investisseurs Relations Médias Directeur Général Julie Coulot Nicolas Merigeau Tél. : 05 57 99 55 55 Tél. : 01 44 71 20 40 Tél. : 01 44 71 94 98 investors@implanet.com implanet@newcap.eu implanet@newcap.eu Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référenced'Implanet déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le numéro D.18-0337 et disponible sur le site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente. Les déclarations prospectivesfigurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Implanet ou qu'Implanet neconsidère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditionsfinancières, performances ou réalisations d'Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisationsexprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou desouscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers d'Implanet dans un quelconque pays.

2