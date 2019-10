Implanet annonce un chiffre d'affaires de 1,7 M€ sur le

troisième trimestre 2019, en croissance de 12%

Troisième trimestre de croissance consécutif, avec des progressions à deux chiffres sur les activités Rachis et Genou

Un chiffre d'affaires à fin septembre de 5,6 M€, en croissance de 7%

Bordeaux, Boston, le 9 octobre 2019 - 8h00 CEST: IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729,

éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 et des 9 premiers mois clos au 30 septembre 2019.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, a déclaré : « Conformément à notre objectif, le troisième trimestre confirme le retour à la croissance amorcé sur le premier et le second trimestre. Une hausse de 12% sur le troisième trimestre nous permet d'afficher +7% de croissance à fin septembre. Notre stratégie de ventes directes associée à des partenariats avec des acteurs comme KICo Knee et SeaSpine commence à porter ses fruits. La trajectoire est fixée et nous restons concentrés sur le bon déroulement de nos axes stratégiques afin d'accélérer l'internationalisation de notre activité et de progresser sur des marchés où les marges générées nous permettre d'améliorer notre rentabilité. »

Chiffre d'affaires (en K€ - Normes IFRS*) 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 1ertrimestre 1 904 1 867 +2% Chiffre d'affaires 2èmetrimestre 1 915 1 765 +8% Rachis (JAZZ®) 1 189 1 056 + 13% Genou 550 491 +12% Chiffre d'affaires 3èmetrimestre 1 739 1 548 +12% Rachis (JAZZ®) 3 573 3 254 +10% Genou 1 984 1 926 +3% Chiffre d'affaires total 9 mois 5 557 5 179 +7% *Chiffres non audités

Au troisième trimestre 2019, Implanet a enregistré un chiffre d'affaires de 1,74 M€, en hausse de 12% (comparé à 1,55 M€ au T3 2018). Les ventes de l'activité JAZZ® sur le trimestre ont augmenté de 13% à 1,19 M€ (vs. 1,06 M€ au T3 2018). L'activité Genou progresse de +12% à 0,55 M€ sur le troisième trimestre 2019, grâce à une première livraison à KICo Knee.

