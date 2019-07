Implanet : annonce un chiffre d'affaires de 3,8 M au 1er semestre 2019

Regulatory News:

IMPLANET (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY) (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2019 et du premier semestre clos au 30 juin 2019.

En K€ - Normes IFRS* 2019 2018 Variation Chiffre d’affaires total 1er trimestre 1 904 1 867 +2% 2ème trimestre Rachis (JAZZ®) 1 244 1 148 +8% Genou 670 617 +9% Chiffre d’affaires total 2ème trimestre 1 915 1 765 +8% 1er semestre Rachis (JAZZ®) 2 384 2 197 +8% Genou 1 434 1 434 -- Chiffre d’affaires total 1er semestre 3 818 3 632 +5%

*Chiffres non audités

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, a déclaré : « La tendance positive du 1er trimestre s’est confirmée avec une hausse de 8% sur ce trimestre. Le focus de nos équipes sur les priorités stratégiques de développement commercial associé à une gestion financière prudente de nos opérations commence à porter ses fruits. Les premières commandes dans le cadre des partenariats avec Kico Knee et SeaSpine sont encourageantes, ainsi que les premières chirurgies effectuées avec succès avec JAZZ Cap® aux Etats-Unis et en Europe. Implanet bénéficie de réels atouts sur ses marchés, avec des implants aux qualités reconnues disposant de plusieurs années de recul clinique. Nous allons poursuivre nos efforts dans les mois à venir afin d’accélérer l’internationalisation de notre activité et aller ainsi vers des marchés où les marges générées vont nous permettre d’améliorer notre rentabilité. »

Au deuxième trimestre 2019, Implanet a enregistré un chiffre d’affaires de 1,92 M€, en hausse de 8% (comparé à 1,77 M€ au T2 2018). Les ventes de l’activité JAZZ® sur le trimestre ont augmenté de 8% à 1,24 M€ (vs. 1,15 M€ au T2 2018). L’activité Genou affiche une progression de +9% à 0,67 M€ sur le second trimestre 2019.

Au total sur le premier semestre 2019, Implanet enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 5% à 3,82 M€.

L’activité Genou affiche un semestre stable sur cette activité par rapport à 2018 avec 1,43 M€.

Le chiffre d’affaires JAZZ® sur le semestre progresse de 8% avec 2,38 M€ comparé à 2,20 M€ en 2018, porté par une croissance soutenue aux États-Unis ou les ventes de JAZZ® au semestre ont progressé de 11% aux États-Unis, à 1,21 M€. L’Europe hors France réalise 0,37 M€ (+52%) de chiffre d’affaires. En France, les ventes sont en recul de 7% sur le semestre en raison d’un décalage de certaines chirurgies sur le mois de Juillet.

Au total pour le 1er semestre 2019, Implanet a vendu sur ses trois zones géographiques 4 561 unités JAZZ®, soit une croissance en volume de 7% comparée à l’année passée (2018 : 4 270 unités JAZZ®).

Les faits marquants du premier semestre 2019 ont été :

- la signature du partenariat stratégique avec SeaSpine pour la commercialisation de la gamme JAZZ® aux Etats-Unis, premier marché mondial pour le traitement des pathologies rachidiennes. Ce contrat, d’une durée initiale de 6 années et garantissant des minima annuels, vient démultiplier la capacité de formation et la force commerciale sur ce territoire,

- l’homologation par la FDA de JAZZ Cap®, une solution propriétaire, unique et complète de stabilisation de l’ancrage des vis pédiculaires dans les os de mauvaise qualité. Cette technologie JAZZ Cap® vient renforcer l’offre produit JAZZ® aux Etats-Unis,

- la mise en place d’une ligne de financement obligataire de 3,0 M€ avec Nice & Green qui permet de sécuriser la trésorerie pour les douze prochains mois,

- des premières interventions chirurgicales JAZZ Cap® réussies aux Etats Unis,

- l’enregistrement des premières commandes dans le cadre du déploiement des partenariats avec Kico Knee et SeaSpine.

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2019, le lundi 23 septembre 2019

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2018. Plus d’informations sur www.Implanet.com . Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Implanet déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le numéro D.18-0337 et disponible sur le site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers d’Implanet dans un quelconque pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190710005599/fr/