Implanet : contrat de distribution pour l'implant Madison

13/11/2018 | 08:50

Implanet annonce la signature d'un contrat de distribution avec Kico Knee Innovation Company pour son activité implant du genou Madison, contrat qui couvrira en premier lieu, de façon non exclusive, les États-Unis et l'Australie.



Kico bénéficiera ensuite de droits exclusifs pour la prothèse du genou Madison sur ces pays dès l'atteinte d'un seuil de 1.000 implants sur 12 mois, ainsi qu'une option pour une licence de fabrication.



'Avec ce contrat de distribution, nous allons pouvoir cibler les marchés les plus prometteurs, tels que les États-Unis, premier marché au monde représentant plus de quatre milliards de dollars', souligne Ludovic Lastennet, le directeur général d'Implanet.



