Implanet : convocation à l'Assemblée générale mixte le 11 juin 2019 à 14h00

IMPLANET (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY) (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, informe ses actionnaires de la tenue de son Assemblée générale mixte le 11 juin 2019 à 14h00 au siège social de la société, situé Allée F. Magendie – Technopole Bordeaux Montesquieu – 33650 Martillac.

Les documents relatifs à cette Assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société (https://www.Implanet-invest.com/assemblee-generale) ce jour, le 24 mai 2019.

La participation des actionnaires d’Implanet est décisive pour obtenir le quorum nécessaire à la tenue de cette Assemblée générale et voter les résolutions de la société.

Les actionnaires peuvent voter :

par internet via le service Votaccess,

par correspondance,

par procuration,

ou assister physiquement à l’Assemblée générale.

Un guide contenu dans une nouvelle Lettre Aux Actionnaires - Mai 2019 présente comment voter, et notamment comment voter par internet. Vous pouvez la télécharger ici. Elle a également été mis en ligne sur le site internet d’Implanet le 24 mai 2019. Les actionnaires peuvent enfin contacter l’équipe Relations Investisseurs par e-mail à l’adresse implanet@newcap.eu pour toute question sur les modalités de vote.

A défaut de quorum sur première convocation, une seconde réunion serait convoquée le 25 juin 2019 à 14h00 au siège social de la société, situé Allée F. Magendie – Technopole Bordeaux Montesquieu – 33650 Martillac.

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2018. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

