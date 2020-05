Implanet : entre en négociation exclusive en vue de la cession de sa gamme de prothèses de genou « MADISONTM » pour se consacrer à la croissance de son activité rachis

Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME) (Paris:ALIMP) société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce être entrée en négociation exclusive, pour la cession de ses activités de prothèses de genou « MADISONTM».

La cession porterait sur l’ensemble des actifs, droits, titres et contrats constituant l’activité de MADISONTM relative à la conception et à la commercialisation d’implants destinés à la chirurgie prothétique du genou. En amont et afin de faciliter l’opération, la branche d’activité fera l’objet de la création d’une filiale dédiée au sein d’Implanet.

Cette cession s’inscrit dans la stratégie d’Implanet de se consacrer pleinement à l’accélération de la croissance de l’activité Rachis. D’une part, continuer le développement de sa gamme de produits phares JAZZTM, des implants de dernière génération destinés à améliorer le traitement des troubles de la colonne vertébrale nécessitant une chirurgie de fusion rachidienne. D’autre part d’accélérer le déploiement commercial sur les zones prioritaires. La gamme d’implants JAZZTM, protégée par 4 familles de brevets internationaux, est homologuée par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, ANVISA au Brésil et marquée CE en Europe.

Ce projet de cession reste néanmoins soumis à la levée d’un certain nombre de conditions telles que notamment la réalisation d’audits (financiers, techniques, juridiques et réglementaires), un accord sur la documentation et l’obtention des autorisations réglementaires.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet conclut : « Implanet est très heureux d’annoncer cette entrée en négociation exclusive afin de céder son activité Genou. L’objectif pour accélérer notre croissance est de consacrer notre stratégie entièrement autour de nos activités dans le rachis. Implanet sera à l’avenir 100% focalisée sur le traitement des pathologies rachidiennes. Grâce à cette opération, nous bénéficierons de moyens financiers supplémentaires importants pour renforcer notre croissance organique et en parallèle, pouvoir saisir des opportunités éventuelles de croissance externe, qui correspondraient parfaitement à notre ambition de faire d’Implanet un acteur puissant dans les pathologies du rachis. »

Prochains événements financiers :

- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le 7 juillet 2020 après bourse

- Résultats du 1er semestre 2020, le 15 septembre 2020 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2019. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

