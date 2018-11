Implanet : ligne de financement obligataire mise en place

12/11/2018 | 13:07

La société de technologies médicales Implanet annonce la mise en place d'une ligne de financement obligataire avec Nice & Green, pour un montant maximum d'un million d'euros, incluant un programme d'intéressement.



Cette opération vise à soutenir sa situation financière, les ressources financières dont elle dispose ne couvrant pas ses besoins prévisionnels à 12 mois, financer le développement d'accords stratégiques et le déploiement de son modèle de vente en direct.



Nice & Green s'est engagé pour cinq mois à souscrire 16 obligations convertibles (OC) de 50.000 euros chacune, et dispose d'une option lui permettant de solliciter l'émission à son profit, à tout moment jusqu'au 31 mars 2019, de quatre OC supplémentaires.



