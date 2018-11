Implanet : marquage CE pour Jazz Cap System

20/11/2018 | 09:33

Implanet annonce l'obtention du marquage CE pour la solution Jazz Cap System, développée par la société de technologies médicales pour répondre aux contraintes des indications de fusions vertébrales chez l'adulte.



Jazz Cap System est une solution propriétaire, unique et complète de sécurisation des vis dans les os de mauvaise qualité et/ou ostéoporotiques, complication présente dans 10 à 30% des cas de fusions vertébrales chez l'adulte.



'Le Jazz Cap System répond à la fois aux problématiques des chirurgiens mais aussi et surtout aux exigences budgétaires. Jazz Cap nous ouvre un marché de 2,5 milliards de dollars', souligne le directeur général Ludovic Lastennet.



