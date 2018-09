Implanet : présentera sa nouvelle évolution de l’implant Jazz® au Congrès annuel de la NASS (The North American Spine Society)

Implanet présenterasa nouvelle évolution de l'implant Jazz®au Congrès annuel de la NASS

(The North American Spine Society)

Bordeaux, Boston, le 25 septembre 2018-08h00- IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce sa participation au Congrès annuel de la NASS (The North American Spine Society) qui se déroulera à Los Angeles du 26 au 29 septembre 2018.

Après le succès de la soirée à thème, « Jazz® dans le traitement des pathologies dégénératives » qui a eu lieu dans le cadre du congrès Eurospine1qui s'est déroulée du 19 au 21 septembre à Barcelone, Implanetprésentera au NASS, Stand # 2024, Jazz® Evo, nouvel Implant développé pour répondre aux contraintes des indications de fusions vertébrales chezl'adulte.

The North American Spine Society (NASS) est une société médicale qui regroupe les professionnels de santéspécialisés dans la colonne vertébrale. Fondée en 1985, la NASS a pour objectif la promotion d'une approchethérapeutique éthique et factuelle des pathologies rachidiennes. La mission dugroupe permet l'élaboration de politiques et la mise en œuvre d'initiatives en faveur de l'enseignement, de la recherche et de la défensedes spécialités de santé liées au rachis.

La NASS compte plus de 8 000 professionnels de la santé. Ces membres sont chirurgiens orthopédiques et neurochirurgiens, psychiatres, anesthésiologistes, chercheurs et autres cliniciens concernés.

Prochain communiqué:chiffre d'affaires du 3etrimestre 2018, le 9 octobre 2018 avant ouverture des marchés.

À propos d'IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique.Son produit phare, l'implant de dernière générationJAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant uneintervention de fusion vertébrale. La plateforme d'orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de latraçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisationréglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 46collaborateurs et a réalisé un chiffred'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. Plus d'informations surwww.implanet.com.Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Sociétérappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d'actions en circulation est disponible sur sonsite internethttp://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

IMPLANET NewCap NewCap Ludovic Lastennet Relations Investisseurs Relations Médias Directeur Général Julie Coulot Nicolas Merigeau Tél. : 05 57 99 55 55 Tél. : 01 44 71 20 40 Tél. : 01 44 71 94 98 investors@implanet.com implanet@newcap.eu implanet@newcap.eu

1Eurospine est une organisation qui a pour mission de favoriser les échanges de connaissances et d'expériencesdans le domaine de la recherche, de la prévention et du traitement des pathologies du rachis et de coordonner les efforts menés au niveau Européen.

