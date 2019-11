Christian Späth devient le nouveau Responsable de la Division Génie civil

Dietlikon, le 27 novembre 2019 - Chez Implenia, leader suisse de la construction et des services de construction, Christian Späth (51 ans) prendra le 1er janvier 2020 la responsabilité de la Division Génie civil et deviendra membre de la direction du Groupe, l'Implenia Executive Committee.

Il succédera à René Kotacka (57 ans), qui a décidé - après de longues années d'activité dirigeante au sein de la direction du Groupe Implenia - de prendre un congé sabbatique de huit mois à partir de janvier 2020 et de cesser ses fonctions actuelles de Responsable de Division et de membre de l'Implenia Executive Committee. Afin de mettre en œuvre, à partir de mars dernier, la nouvelle stratégie d'Implenia et de diriger la réorganisation de la Division Génie civil, René Kotacka avait reporté son congé prévu dès cette époque, se tenant ainsi à la disposition d'Implenia durant ces premiers mois cruciaux pour l'implémentation de la stratégie.

Christian Späth travaille depuis 2012 chez Implenia, où il a occupé différentes fonctions techniques et dirigeantes. Entre 2013 et 2015, il a notamment assumé la responsabilité de l'implantation d'Implenia sur le marché de la construction de tunnels en Autriche et en Allemagne, et a dirigé les unités concernées. À partir de juillet 2015, il a pris la direction de l'ensemble du secteur construction de tunnels sur tous les marchés. Dans le cadre de la nouvelle stratégie et de l'organisation renouvelée d'Implenia, Christian Späth a repris en mars 2019 le secteur Ouvrages d'art au niveau global et le dirige depuis lors en qualité de membre de la direction de la Division Génie civil. Il continuera à diriger l'unité d'Ouvrages d'art au niveau global.

Au terme de ses études d'ingénieur civil à l'Université technique de Munich en 1995, Christian Späth a débuté sa carrière chez Hochtief en tant que chef de projet Construction de tunnels à Essen et à Munich. En 2005, il a rejoint Alpine Bau, où il a d'abord occupé le poste de responsable Construction de tunnels Allemagne à Munich, avant de prendre, à partir de 2009, la fonction de responsable de succursale Ouvrages d'art internationaux et Major Projects à Vienne et à Salzbourg. Âgé de 51 ans et de nationalité allemande, Christian Späth est marié et habite à Weyarn près de Munich - son lieu de travail sera en Suisse.

« En la personne de Christian Späth, c'est un expert et dirigeant reconnu qui reprendra la Division Génie civil », déclare André Wyss, CEO d'Implenia. « Expérimenté en matière de direction de travaux et de projets dans le cadre de grands projets de génie civil, il a déjà eu l'occasion d'imprimer sa marque dans l'environnement de marché international sur l'ensemble de nos trois pôles de génie civil, à savoir Ouvrages d'art, Construction de tunnels et Travaux spéciaux. Je suis particulièrement heureux que nous soyons en mesure de confier la direction de la Division à une personnalité qui s'est développée chez et avec Implenia et qui, bientôt, viendra compléter aussi notre Implenia Executive Committee. »

Christian Späth prendra la succession de René Kotacka qui, depuis 1988, a occupé diverses fonctions techniques et dirigeantes chez Implenia ainsi que chez Zschokke, l'une des entreprises l'ayant précédée. Au cours de cette période, René Kotacka a réalisé ou accompagné de nombreux grands projets, créé et développé les activités de construction de tunnels d'Implenia hors de Suisse et regroupé avec succès les secteurs Ouvrages d'art, Construction de tunnels et Travaux spéciaux au sein de la Division Génie civil.

« Expert bénéficiant d'un vaste réseau et collègue très apprécié au sein de la direction du Groupe, René Kotacka remettra la Division Génie civil à un excellent successeur », commente le CEO d'Implenia André Wyss. « Je le remercie de ses longues années d'engagement et de son implication passionnée dans les innombrables grands projets dont il a assumé la responsabilité. J'y ajoute un grand merci tout particulier pour sa flexibilité qui l'a conduit à reporter son congé sabbatique, prévu de longue date, en faveur d'une mise en œuvre efficace et réussie de notre stratégie. »

