Concentré de compétences pour la construction du nouvel hôpital cantonal Dreiklang à Aarau

Dietlikon, le 3 juillet 2020 - Le consortium constitué en vue de la construction du nouvel hôpital cantonal Dreiklang à Aarau (KSA) se compose désormais de BAM Swiss AG / BAM Deutschland AG et d'Implenia au niveau des entreprises totales. Les deux entreprises assumeront, à parts égales, la direction technique et commerciale du projet. Marti AG exécutera les travaux de maîtrise d'œuvre en coordination avec ce consortium.

Le contrat d'entreprise conclu avec le KSA avec le plafond de coûts de plus de CHF 560 millions (TVA comprise et hors technologie médicale) communiqué en janvier demeure inchangé. À la demande des partenaires au sein du consortium, le KSA a donné son accord à cette réorganisation. Le projet progresse conformément aux plans en termes de délais et de coûts. La demande de permis de construire sera déposée dans quelques semaines, marquant ainsi une étape de plus sur la route vers le nouvel hôpital.

Les partenaires au sein du consortium, BAM Swiss AG / BAM Deutschland AG et Implenia, ainsi que Marti AG en tant que maître d'œuvre, sont heureux de réaliser ensemble le nouveau bâtiment Dreiklang pour l'hôpital cantonal d'Aarau.

Visualisation du nouvel hôpital cantonal Dreiklang à Aarau (Image : KSA).