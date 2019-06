Zurich (awp) - Implenia a décroché un important contrat en Norvège. Le numéro un suisse de la construction, allié à l'espagnol Acciona, a été mandaté en vue de la réalisation d'une nouvelle ligne de chemin de fer traversant la ville de Moss, à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Oslo. La part du groupe zurichois, représentant 55% du mandat, se monte à près de 390 millions de francs suisses.

Outre une ligne de chemin de fer à double voie de 10,3 kilomètres, dont une partie est en surface, le mandat porte aussi sur le percement de deux tunnels longs de quelque 2 km (tunnel de Mosse et tunnel de Carlberg), la construction de deux tronçons plus courts en tranchée ouverte ainsi qu'une entrée et sortie de tunnel, précise vendredi le groupe sis à Dietlikon. Le contrat comprend encore l'édification d'une nouvelle gare.

Le mandat s'inscrit dans le projet "InterCity" de la compagnie nationale des chemins de fer Bane NOR, dont l'objectif est l'amélioration des liaisons ferroviaires entre les villes de la partie orientale de la Norvège. Les travaux commenceront en octobre 2019 et devraient s'achever en mai 2025.

