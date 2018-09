Coup d'envoi de la résidence intergénérationnelle « PerSempre » à Locarno

Dietlikon/Locarno, le 5 septembre 2018 - Implenia réalise à Locarno la résidence intergénérationnelle « PerSempre » en qualité d'entreprise totale. Ce mardi, Implenia a posé la première pierre du nouvel ensemble avec le mandant Remo Pedrazzini, des représentants des autorités cantonales et communales, les ouvriers et planificateurs ainsi que les futurs habitantes et habitants, donnant ainsi officiellement le coup d'envoi des travaux. D'ici le printemps 2020, ce sont deux nouveaux bâtiments qui verront le jour, avec des surfaces habitables et commerciales, ainsi que des surfaces multifonctionnelles, à proximité du Lac Majeur.

Ce nouveau complexe, composé de deux bâtiments, offre deux types de logements : des chambres pour personnes âgées souhaitant demeurer aussi longtemps que possible autonomes en habitant dans leur propre logement, ainsi que des appartements pour familles. L'objectif est de créer un complexe d'habitations intergénérationnel où cohabitent jeunes, adultes et personnes âgées. Ceci sera rendu possible grâce à des tarifs de location modérés. Cette nouvelle structure représente une option optimale pour les futurs locataires qui souhaitent allier des coûts durables à un environnement familier et des surfaces adéquates. Le rez-de-chaussée des deux bâtiments est consacré aux surfaces multifonctionnelles : le bâtiment pour personnes âgées disposera de salles polyvalentes dans lesquelles seront organisées des activités et où les locataires pourront se retrouver et passer du temps ensemble, tandis que le rez-de-chaussée du bâtiment pour familles accueillera une crèche.

Pour plus d'informations : www.persempre.ch (Site Web en construction)