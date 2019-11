Green Village est le premier projet immobilier genevois à obtenir le label « One Planet Living » - Label One Planet Living (OPL) encourage la construction de quartiers durables | Green Village sera implanté au cœur de la Genève internationale

Genève, le 5 novembre 2019 - Avec la signature d'un accord entre les parties prenantes, Green Village est devenu le premier projet de développement genevois à obtenir le label One Planet Living. Le plan d'actions formel repose sur dix principes qui exigeront un véritable engagement de la part du propriétaire, du développeur et de la commune hôte en particulier. Partie à cet accord, l'Association Suisse pour des quartiers One Planet Living, fondée par le WWF Suisse et Implenia, promeut le développement de quartiers durables. Implenia est également le développeur du projet Green Village.

Concrètement, les quartiers labellisés OPL visent à:

la réduction des émissions de CO2 et l'abandon progressif des combustibles fossiles, avec entre autres initiatives des bâtiments alimentés par des énergies renouvelables, des panneaux solaires, un accès à une mobilité combinée et durable ;

la préservation et la régénération de la biodiversité ;

l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la communauté.

En décidant d'appliquer les standards OPL au projet immobilier Green Village initié par le Conseil œcuménique des Eglises (COE), le Pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, a déclaré: «Le Conseil œcuménique des Églises s'engage avec l'ensemble de ses Églises membres à protéger l'environnement à un niveau local et international. En appliquant les standards One Planet Living pour notre projet immobilier Green Village, nous réalisons notre engagement à lutter contre le réchauffement climatique, là même où nous vivons et travaillons chaque jour».

Porté par le COE, Green Village offrira six nouveaux immeubles sur la commune du Grand-Saconnex, disposés autour du bâtiment historique classé du Centre œcuménique. Le projet comprendra des bâtiments administratifs à destination d'organisations internationales et d'entreprises du secteur tertiaire. Il est également prévu d'y créer une résidence hôtelière ainsi que des bâtiments résidentiels. Green Village bénéficiera d'un emplacement de premier ordre, immergé dans un espace de verdure en plein centre de la Genève internationale.

Chaque bâtiment de Green Village portera symboliquement le nom de l'un des grands accords internationaux sur le développement durable: Kyoto, Montréal, Rio, Lima, Durban et Stockholm. La première étape de construction, avec les bâtiments Kyoto (administratif) et Montréal (résidentiel), sera achevée à la fin 2022 - début 2023.

Les immeubles respecteront l'ensemble des standards proposés par le label OPL, privilégiant les matériaux de construction issus de l'économie locale et les matériaux recyclés issus de la démolition de l'existant. Les bâtiments seront alimentés par des énergies renouvelables, via des panneaux solaires photovoltaïques et des énergies en réseaux. L'objectif zéro déchets sera atteint grâce à la présence d'un éco-point sur le site et à la politique de revalorisation des déchets proposée par la commune du Grand-Saconnex. « La durabilité est l'une des cinq valeurs sur lesquelles sont fondées nos actions. Grâce au projet Green Village et aux standards OPL, développés d'entente avec le WWF Suisse, nous réalisons avec fierté un pas en avant vers une vie meilleure pour tous », indique Adrian Wyss, responsable de la Division Développement chez Implenia.

www.green-village.ch

Le Conseil œcuménique des Églises

Porteur du projet, le COE est une communauté fraternelle de 350 Églises membres représentant plus de 500 millions de chrétiens à travers le monde. Le COE appelle ses membres à rechercher l'unité, à rendre un témoignage public commun et à servir autrui dans un monde où l'espérance et la solidarité sont le terreau de la justice et de la paix. Le COE œuvre avec des hommes et des femmes de toutes confessions en quête de réconciliation afin d'établir la justice et la paix et d'instaurer un monde plus équitable.

Commune du Grand-Saconnex

Le projet Green Village se situe sur la Commune du Grand-Saconnex qui depuis plusieurs années affiche un engagement fort en faveur du développement durable. La commune soutient ainsi le projet immobilier, en ayant non seulement adhéré positivement à la démarche One Planet Living mais aussi pris des engagements dans le cadre du plan d'actions du quartier Green Village.

Le projet Green Village comprendra des bâtiments administratifs, une résidence hôtelière ainsi que des logements. Situé au centre du quartier international de Genève, il est immergé dans un espace de verdure. (Illustration : Implenia)

