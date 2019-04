Implenia CEO: les veilles charges ont été assainies, 2019 année de transition

Zurich (awp) - Quelque six mois après son entrée en fonction, le directeur général du groupe de construction Implenia André Wyss a fait le point sur la nouvelle stratégie, l'engagement à l'étranger et les perspectives du numéro un de la construction en Suisse. Il l'a fait dans une interview à Finanz und Wirtschaft.

Pour ses débuts, en décembre, M. Wyss a dû lancer un avertissement sur bénéfice et annoncer des correctifs de valeur après avoir examiné les risques. A fin février, il a présenté une nouvelle organisation et stratégie. "La mise en place est en cours et nous sommes satisfaits des progrès", a-t-il relevé, ajoutant que "les veilles charges ont été assainies".

Le patron de l'entreprise basée à Dietlikon, dans la banlieue de Zurich, a souligné que 2019 sera un exercice de transition. Le bénéfice d'exploitation Ebitda devrait se situer à 150 millions de francs suisses avant investissements dans la réalisation de la stratégie, investissements que M. Wyss estime à près de 90 millions. Cette prévision a visiblement été accueillie avec déception, a relevé le CEO, faisant référence à la forte baisse du cours de l'action.

Pour M. Wyss, en Suisse, les opportunités de croissance se situent en premier lieu dans le développement immobilier et la construction d'infrastructures. Les projets deviennent plus gros et plus complexes, ce pour quoi Implenia est bien préparé.

Au niveau international, le groupe zurichois veut consolider son engagement ces deux à trois prochaines années. Après on verra sur quels marchés s'offrent des opportunités, a indiqué le CEO, ajoutant que l'objectif, sur ces marchés, sera prioritairement une croissance organique et que de grosses acquisitions n'ont pas priorité alors que des acquisitions de complément sont possibles.

Enfin, M. Wyss ne voit pas son entreprise comme une cible potentielle de rachat. "Nous n'avons aucun signe actuellement que quelqu'un s'intéresse à nous".

ra/rp