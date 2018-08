Implenia : Importants contrats dans le bâtiment pour Implenia sur le Plateau – Projets de construction d’un montant de plus de CHF 100 millions | Mandats d’entreprise totale à Rheinfelden (AG) et à Deisswil (BE)

C O MM U N I Q U É D E P R E S S E

Importants contrats dans le bâtiment pour Implenia sur le Plateau-Projetsde construction d'un montant de plus de CHF100millions | Mandats d'entreprisetotale à Rheinfelden (AG) et à Deisswil (BE)

Dietlikon, le 7 août 2018-Implenia a remporté, sur le Plateau, deux importants contrats dans le bâtiment. Enqualité d'entreprise totale, le Groupe réalisera deux projets immobiliers complexes d'un montant de plus deCHF 100 millions.

À Deisswil, Implenia a obtenu le mandat de la première étape de transformation, rénovation et construction duBernapark sur le site d'une ancienne usine de carton. Le maître de l'ouvrage, la société Berna Industrie- und Dienstleistungspark AG, créera sur ce site un quartier bernois destiné à devenir un lieu de vie et de travail moderne. Il comportera non seulement des logements ainsi que des locaux commerciaux et tertiaires, mais aussi une garderied'enfants, une école à horaire continu, une halle de marché, un centre médical, des ateliers de démonstration etplusieurs restaurants. Implenia prendra en charge la déconstruction, l'habilitation sismique, la transformation dubâti existant et la construction du bâti neuf. Sur environ 24 000 m2, les surfaces commerciales et tertiaires pourront accueillir plus de 500 postes de travail. Les 173logements locatifs d'une superficie totale de 17500 m2seront réalisés en aménagement standard. Le défi particulier de ce projet consiste à assurer la logistique de chantier et la sécurité sur le site où travaillent actuellement environ 300 personnes dans plus de 40 entreprises. La déconstructioncommence cet été et la livraison des bâtiments s'effectuera par étapes au cours des années 2020 et 2021.

À Rheinfelden, Implenia construira sur mandat de la société FR ImmobilienAG, maître de l'ouvrage, 155logements locatifs et 3000 m2de surface commerciale sur le site Densa, anciennement occupé par une usine de placage. Dansson rôle d'entreprise totale, Implenia aura notamment recours à sonexpertise en génie civil pour la sécurisation dela fouille et l'étanchéité ainsi qu'en matière de dépollution. Conçu par le bureau d'architectes Luca SelvaAG, ce complexe immobilier, situé à proximité immédiate de la gare de Rheinfelden, sera réalisé en conformité avec le standard Minergie-P et recevra une façade de brique, caractéristique de son passé industriel. Les travaux débuteront en août 2018, les logements seront livrés fin 2020.

Ces succès commerciaux démontrent la forte présence locale d'Implenia ainsi que l'expertise du Groupe en tant qu'interlocuteur performant dans le domaine du bâtiment et de la transformation de sites.

Implenia SA

Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, Suisse, T +41 58 474 74 74, F +41 58 474 95 03

www.implenia.com

Dans la commune bernoise de Deisswil, Implenia transformera une ancienne usine de carton en Bernapark, avec des logements et des surfaces commerciales. (Image : GHZ Architekten AG/Truc Konzept und Gestaltung)

À proximité immédiate de la gare de Rheinfelden, en Argovie, Implenia réalisera 155 logements locatifs et 3000 m2de surface commerciale. Dès fin 2020, le site Densa de l'ancienne usine de placage s'animera d'une vie nouvelle. (Image : Luca Selva AG, nightnurse images GmbH)

Contact pour les médias :Natascha Mathyl Communications Manager Téléphone : +41 58 474 74 77communication@implenia.com@Impleniatweet

Leader de la construction et des services de construction en Suisse, Implenia occupe également une forte position sur les marchés des infrastructures en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. Née en 2006, héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Impleniarassemble, au sein d'une même entreprise active à l'échelle européenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. Sonmodèle d'activité intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les domaines de la construction permettent au Groupe d'accompagner un ouvragesur l'ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, elle vise un équilibre durableentre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part.

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie quelque 10 000 personnes en Europe et a généré en 2017 un chiffred'affaires d'environ 3,9 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont

disponibles surwww.implenia.com.