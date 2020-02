Implenia achève le gros œuvre de la station « Museumsinsel » du métro berlinois

Dietlikon, le 10 février 2020 - En tant que prestataire responsable des travaux de construction, Implenia a fêté aujourd'hui, aux côtés du donneur d'ordre, la société des transports berlinois (BVG), l'achèvement du gros œuvre de la station « Museumsinsel » le long de la nouvelle ligne de métro U5. La célébration s'est déroulée devant le Humboldt Forum dans le nouveau château de Berlin, en présence du maire de la ville, Michael Müller, et d'environ 160 invités.

Michael Müller a rendu hommage aux performances des nombreux participants au projet : « L'achèvement du gros œuvre dans ce sous-sol exigeant, en plein centre de Berlin et à proximité immédiate de l'Île aux Musées, m'inspire le plus grand respect. » Et d'ajouter : « C'est une grande avancée sur le chemin de la mise en service du tronçon à la fin de cette année. » Henning Schrewe, directeur général d'Implenia Construction GmbH, a souligné : « Je suis heureux que ce chantier techniquement complexe nous ait permis, une fois de plus, d'apporter la preuve de l'expertise et de la capacité de collaboration interdisciplinaire d'Implenia. Ici, nos unités Construction de tunnels, Travaux spéciaux et Génie civil ont travaillé main dans la main. Notre succès est également le fruit de nos échanges toujours constructifs et orientés solutions avec BVG ainsi qu'avec la société chargée de la direction du projet, BVG Projekt GmbH. Sinon, une opération de construction de cette envergure en plein centre-ville aurait été difficilement réalisable. »

La station de métro « Museumsinsel » a été conçue par Max Dudler, architecte suisse de renom, sur le thème de la « nuit éternelle », inspiré par l'absence de lumière naturelle sous terre. Grâce à son bleu outremer éclatant et 6662 points lumineux, la station de métro scintillera telle un ciel étoilé.

D'ici à octobre 2020, Implenia entreprendra encore diverses opérations de reconstruction - entre autres la remise en état du quai du canal de la Spree - ainsi que d'importants travaux routiers, avant la mise en service, à la fin de cette année, de la nouvelle section de métro et des stations « Rotes Rathaus » et « Unter den Linden». La station « Museumsinsel » devrait entrer en service au cours de l'été 2021.

Le projet « Raccordement U5 », l'un des plus importants projets d'infrastructure de transport de la ville de Berlin, prolongera la ligne U5 existante. La nouvelle section comportera trois nouvelles stations de métro et reliera l'Alexanderplatz à la Porte de Brandebourg où elle sera raccordée à la ligne U55 existante. Le canal de la Spree ainsi que deux ouvrages classés monuments historiques, le Schlossbrücke et la Représentation de Bertelsmann, sont situés directement au-dessus de la station « Museumsinsel », ce qui rend donc ce sous-projet particulièrement complexe au plan technique.

Après le passage du tunnelier « Bärlinde », les experts en travaux spéciaux d'Implenia avaient congelé le sous-sol entre le Humboldt Forum et le Kronprinzenpalais sur un volume de 28 000 mètres cubes. C'est ensuite seulement qu'il a été possible de construire en souterrain la zone des quais autour des tubes de tunnel, sous la protection du corps gelé, évitant ainsi le risque d'infiltration de la nappe phréatique. Il s'agissait à ce jour de la plus importante opération européenne de congélation des sols en centre-ville.

Le mandat d'Implenia, qui porte sur la construction de deux tubes parallèles longs chacun de 1,7 kilomètre, d'une installation de triage ainsi que du gros œuvre des stations « Unter den Linden » et « Museumsinsel », implique une étroite collaboration entre les spécialistes des unités Génie civil, Travaux spéciaux et Construction de tunnels d'Implenia. « Dans le cadre de ce projet hybride, notre client profite de l'expertise transversale de nos spécialistes », souligne Peter Hoppe, chef de projet chez Implenia.

Rassemblés à l'occasion de l'achèvement du gros œuvre de la station de métro « Museumsinsel » (de g. à d.) : Henning Schrewe, directeur général d'Implenia Construction ; Michael Müller, maire de Berlin ; Ute Bonde, directrice Finances de BVG Projekt GmbH ; Rolf Erfurt, directeur Exploitation de BVG ; Regine Günther, sénatrice chargée de l'environnement, du transport et de la protection du climat, ainsi que Jörg Seegers, directeur Technique de BVG Projekt GmbH.

