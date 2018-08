C O MM U N I Q U É D E P R E S S E

Implenia adjudicataire d'un grand contrat d'infrastructure à Lyon-Prolongement de la ligne du métro B entre Oullins et Saint-Genis-Laval / Hôpitaux Sud | Implenia est mandataire du groupement | Montant du marché : environ EUR 138 millions (CHF 155 millions)

Dietlikon, le 14 août 2018- Le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise(SYTRAL) attribue le lot GC 01 du prolongement de la ligne de métro B, un marché d'un montant d'environ EUR 138 millions (CHF 155millions), au groupement composé à égalité d'Implenia (mandataire) et de Demathieu Bard.

Le lot GC 01 comprend un tunnel long d'environ2,4 kilomètres, une nouvelle station de métro à Oullins Centre ainsique le puits d'attaque à Saint-Genis-Laval. Le tunnel, qui sera percé par un tunnelier, présentera un diamètred'environ 8,5 mètres. Il raccordera, à partir de 2023, la ligne du métro B à deux nouvelles stations, la station Oullins Centre, déjà mentionnée, et la station Saint-Genis-Laval / Hôpitaux Sud faisant partie du lot GC 02. Diverssondages ont permis d'acquérir une bonne connaissance des conditions géologiques. Néanmoins, l'exécution enzone urbaine constitue un défi technique. Implenia est fier de pouvoir mettre tout son savoir-faire et son expérienceen construction d'infrastructure urbaine souterraine, ainsi que ses ressources, au sein de ce projet exigeant. Les travaux débuteront à l'automne 2018 et dureront environ quatre ans et demi.

« Ce contrat, quiest le résultat d'un excellent travail d'équipe,confirme en même temps le bien-fondé de notre stratégie adoptée sur le marché français. Nous en sommes très fiers», a déclaré le CEO d'Implenia,

Anton Affentranger.C'est notamment grâce à la collaboration intensive de l'expertise Suisse et Française qu'Implenia a remporté ce marché. Le groupement s'engage à participer au programme de promotion de l'emploi et de l'insertion mis en place par le SYTRAL et souligne par cela sa satisfaction de pouvoir s'implanter localement.

Le portfolio d'Implenia dans l'hexagone comprend actuellement deux lots du « Grand Paris Express » dans lacapitale, un lot du projet HiLumi pourl'European Laboratory of Particle Physics (CERN)à Cessy ainsi que la Galerie de Sécurité du Tunnel du Fréjus à Modane. Sur tous les projets Implenia est en groupement avec des partenaires du BTP Français.

À Lyon, Implenia réalise le lot GC 01 du prolongement de la ligne du métro B. Ce lot porte sur un tunnel long de plus de deux kilomètres, une nouvelle station de métro et le puitsd'attaque. Les travaux débuteront en automne 2018. (Image : Implenia)

