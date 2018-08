C O MM U N I Q U É D E P R E S S E

Implenia affiche une forte croissance organique au premier semestre 2018-

Niveaux records en matière de chiffre d'affaires, de carnet de commandes et d'EBITDA | Dynamique de croissance et de bénéfice positive attendue sur l'ensemble de l'exercice | Objectifs à moyen terme confirmés

Dietlikon, le 21 août 2018-Implenia a enregistré une nette croissance organique au cours du premiersemestre. Le chiffre d'affaires, l'EBITDA et le carnet de commandes établissent de nouveaux records. Lefort développement sur les marchés extérieurs à la Suisse confirme le bien-fondé de la stratégied'internationalisation engagée. Grâce à la croissance réalisée, le Groupe franchit un pas important en direction de son objectif à moyen terme d'un chiffre d'affaires de CHF5 milliards. Tous les segmentsenregistrent une nette progression du chiffre d'affaires au titre de la période de référence et disposentd'excellents niveaux de commandes. L'EBIT a également connu une évolution globalement favorable etfrôle un nouveau record. Les segments Development et Infrastructure ont réalisé de très bons résultats. Au sein du segment Suisse, Implenia a généré une bonne performance, en dépit des défis structurels persistants affectant les activités de région en Suisse alémanique. Le segment International affiche un résultat en nette amélioration, mais reste néanmoins en retrait des attentes. Implenia est optimistepour l'ensemble de l'exercice et table sur un EBIT (hors PPA) substantiellement supérieur au niveau record précédent. Il est cependant probable que l'objectif de CHF140 millions ne soit pas atteint durantl'année en cours. Les objectifs à moyen terme sont confirmés. Implenia a accompli des progrèssubstantiels en matière de développement durable.

Au premier semestre 2018, Implenia a généré un chiffre d'affaires de CHF2124 millions (2017 :

CHF 1692 millions), la croissance purement organiques'établissant à 22 % (18 % à taux de change constants), ce qui confirme le bien-fondé de la stratégie d'internationalisation engagée. Environ 70% de la croissance organique (légèrement plus de 60 % à taux de change constants) concernent des activités extérieures à la Suisse. Au niveaude l'EBITDA, le Groupe a généré un résultat de CHF56,0 millions, contre CHF 34,5millions l'année précédente. Abstraction faite des frais d'amortissement des actifs incorporels (PPA) rachetés dans le cadre des acquisitions enAllemagne, l'EBIT desdivisions est ressorti à CHF 29,5 millions (2017 : CHF 0,1 million). Le résultat opérationnel

(PPA inclus) a progressé à CHF 18,1 millions, contre CHF -9,6millions l'année précédente. Globalement, le Groupe a réalisé un résultat consolidé de CHF 8,9 millions (2017 : CHF -11,9 millions).

Le flux de trésorerie disponible, négatif pour des raisons saisonnières, a reculé à CHF -138,9 millions du fait du financement de la forte croissance (2017 : CHF -66,5 millions). En conséquence, les postes Objets en cours etCréances ont nettement augmenté. Globalement, l'évolution opérationnelle du Groupe est positive. Les carnets de

commandes affichent une excellente progression. Fin juin 2018, le niveau descommandes s'est établi à

CHF 6234millions, dépassant ainsi le plus haut de l'année précédente de CHF6077 millions. Les marchés

pertinents offrent des perspectives de croissance claires et Implenia est bien positionnée pour exploiter ce potentiel.

Le segment Development génère un nouveau résultat record

Le segment Development a de nouveau réalisé un excellent résultat au premier semestre. Ainsi, l'EBIT du premier

semestre 2018 s'élève à CHF22,7 millions (2017 : CHF 20,4 millions), établissant un nouveau record. Par rapport à l'année précédente, la progression est de 12%. Les conditions de marché sont favorables et de nombreux projets ont pu être finalisés avec succès au cours de la période de référence. Les activités sont restées focalisées sur les régions en forte expansion de l'agglomération de Zurich et le long de l'Arc lémanique. Le carnet de commandes bien garni et la haute qualité des projets de développement justifient la confiance dans l'avenir.

Le chiffre d'affaires progresse nettement au sein du segment Suisse

Implenia regroupe ici les prestations, en Suisse, dans le domaine du bâtiment (activités d'entreprise générale ettotale, modernisation) ainsi que dans ceux de la construction routière et du génie civil (y compris les établissements de production). Par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 13%, à CHF 1202 millions (2017 : CHF 1062 millions). La croissance dans les différentes divisions du segment estconforme aux attentes. L'EBIT s'est amélioré, passant à CHF 1,6 million, contre CHF -15,6millions l'année précédente, en raison d'ajustements exceptionnels. Ladivision Buildings a poursuivi sur sa lancée très positive du second semestre 2017 et les activités de modernisation ont nettement progressé par rapport à la même période de

l'année précédente. Dans le domaine de la construction routière et du génie civil, l'effet des mesures d'optimisation engagées en Suisse alémanique n'est pas encore à la hauteur des attentes. Le règlement des défisstructurels au sein des activités de région en Suisse progresse moins vite que prévu. Fin juin, le niveau descommandes s'est établi à CHF3278millions, en nette hausse par rapport à celui de l'année précédente(CHF 2941 millions).

Le segment Infrastructure dépasse les attentes

L'évolution du segment Infrastructure s'est avérée très positive. Depuis le second semestre 2017, divers grands projets sont entrés en phase d'accélération, avec un effet positif sur le chiffre d'affaires. Celui-ci s'est inscrit enhausse de 41 %, à CHF 361,5 millions (2017 : CHF 257,0millions). Quant à l'EBIT (hors PPA), il s'est établi à CHF 10,6 millions, soit une progression de 36 % (2017 : CHF 7,8 millions). Implenia constate cette évolution positive non seulement dans le cas des projets de tunnel et de travaux spéciaux sur ses marchés de base, maisaussi sur le marché français. La croissance du chiffre d'affaires dans l'ensemble du segment se répercutera par

ailleurs favorablement, avec un certain décalage, sur la dynamique bénéficiaire. Implenia occupe une excellenteposition dans le domaine de la construction d'infrastructures, tant au plan national qu'international.

Le segment International est sur la bonne voie

Malgré une nette amélioration de son résultat, le segment International reste en retrait des attentes. Leredressement en Norvège exige nettement plus de temps qu'initialement prévu. Par conséquent, le point mortescompté ne sera pas encore atteint durantl'année en cours. Autre aspect pénalisant, les activités bâtiment en

Allemagne consolident pour la première fois les mois de janvier et de février, faibles pour des raisons saisonnières. Globalement, Implenia Hochbau Deutschland a néanmoins généré un bon résultat. Les autres unités au sein dusegment International affichent une performance comparable à celle de l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 35%, à CHF 732,3 millions (2017 : CHF 541,1millions). Quant à l'EBIT (hors PPA), il s'estamélioré, passant à CHF -5,5 millions (2017 : CHF -12,5 millions). Fin juin 2018, le carnet de commandess'établissait à CHF1769 millions contre CHF 1683 millions en 2017.

Quatrième Rapport de développement durable

En août 2018, Implenia publie son quatrième Rapport de développement durable. Celui-ci est conforme auxdernières Lignes directrices de la GRI et dresse un tableau complet de l'engagement d'Implenia en matière dedurabilité au cours de la période 2016/2017. Durant la période de référence, diverses initiatives ont insufflé un nouvel élan à ce thème. Il subsiste néanmoins un important potentiel en la matière, par exemple au niveau de lagestion des fournisseurs ou de l'empreinte écologique sur les chantiers.Les efforts en matière de durabilités'avèrent également payants en ce qui concerne le thème de«l'Excellence financière », comme le montre le crédit

syndiqué, récemment augmenté. Implenia est la première entreprise industrielle en Suisse dont la marge de crédit applicable est en partie liée à la performance de durabilité établie par Sustainalytics.

Les objectifs à moyen terme sont confirmés

Dans un contexte de carnets de commandes à un niveau record et d'environnement de marché intact, Impleniatable sur une évolution durablement positive au second semestre 2018, même si le seuil de CHF 140 millions nedevrait pas être franchi durant l'annéeen cours. La dynamique bénéficiaire devrait se renforcer au second semestre,si bien que, sur l'exercice, le résultat sera substantiellement meilleur que celui de l'année précédente. Impleniadevrait ainsi enregistrer un nouveau record historique, non seulement aux niveaux du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, maisaussi à celui del'EBIT desdivisions, attendu à environ CHF 130 millions. Les objectifs à moyen termed'un chiffre d'affaires d'environ CHF5milliards et d'une marge EBITDA entre 5,25% et 5,75 %, annoncés au printemps 2017, sont confirmés.

Contact pour investisseurs et analystes:

Serge Rotzer

Head of Treasury & Investor Relations Téléphone : +41 58 474 07 34serge.rotzer@implenia.com

Contact pour les médias :

Reto Aregger

Head of Communications Group Téléphone : +41 58 474 74 77communication@implenia.com@Impleniatweet

Rapport semestriel 2018

Le Rapport semestriel 2018 peut être téléchargé en suivant celien.

Conférence pour analystes et médias sur le résultat semestriel 2018

Présentations pour analystes (de 9h00 à 10h00) ainsi que pour professionnels des médias (de 10h30 à 11h30) dans la LeutschenTower, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zurich.

