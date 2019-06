Implenia complète son Executive Committee

Dietlikon, le 5 juin 2019 - Leader suisse de la construction et des services de construction, Implenia complète sa haute direction. Anita Eckardt rejoint le Groupe comme responsable de la Division Spécialités, fonction au titre de laquelle elle siégera également à l'Implenia Executive Committee. Elle prendra son nouveau poste le 1er septembre 2019. D'ici cette date, Adrian Wyss, responsable de la Division Développement, continuera de diriger la Division Spécialités à titre intérimaire. Implenia regroupe au sein de la Division Spécialités, sous une même direction, ses offres de niche innovantes, par exemple la construction en bois, la technique de précontrainte ou la construction de façades. Cette Division accueille par ailleurs l'Innovation Hub, qui est en cours de développement.

« Anita Eckardt dispose d'une vaste expérience professionnelle acquise dans le cadre de diverses fonctions de direction en Europe », a déclaré le CEO André Wyss. « Elle a démontré sa capacité à mener à bien des projets et missions complexes dans des organisations matricielles internationales - notamment dans l'industrie de la construction. Grâce à son expérience dans le domaine de l'innovation et de la transformation, elle constitue la personnalité parfaite pour la direction de la Division Spécialités et le développement de l'Innovation Hub, ainsi qu'un précieux enrichissement pour l'Implenia Executive Committee ».

Anita Eckardt est actuellement CEO de Habitects, une start-up suisse visant à créer une plate-forme digitale de commerce et de service pour le domaine sanitaire. Outre son expérience de la direction d'une start-up, elle apporte de longues années d'expérience dans la gestion générale, le marketing et la vente. Elle a notamment occupé le poste de Chief Operating Officer au sein du groupe de matériaux de construction CRH Swiss Distribution, ainsi que diverses fonctions de direction chez Saint-Gobain, Bang & Olufsen et Grundfos.

Contact pour les médias :

Reto Aregger

Head Corporate Communications

Téléphone : +41 58 474 74 77

communication@implenia.com

@Impleniatweet

CV d'Anita Eckardt (née en 1973, de nationalité danoise)

Anita Eckardt est actuellement CEO de Habitects, une start-up suisse visant à créer une plate-forme digitale de commerce et de service pour le domaine sanitaire. Auparavant, elle a occupé le poste de Chief Operating Officer au sein du groupe de matériaux de construction CRH Swiss Distribution, ainsi que diverses fonctions de direction chez Saint-Gobain, entre autres celles de Sales Director Europe chez Vetropack Saint-Gobain en Suisse, de Chief Marketing Officer chez Saint-Gobain Distribution et Marketing Director chez Brødrene Dahl Saint-Gobain au Danemark. Des fonctions de direction chez Bang & Olufsen et chez Grundfos ont constitué d'autres étapes de son parcours professionnel. Titulaire d'un Master of International Business Administration, avec une spécialisation en marketing, export et finance de la Munich Business School, elle habite avec sa famille dans le canton de Bâle-Campagne. De nationalité danoise, elle parle - outre sa langue maternelle - l'anglais, le français et l'allemand.