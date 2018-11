Implenia construit l’un des ponts les plus longs de Suède

Dietlikon, le 9 novembre 2018 - La commune de Lidingö près de Stockholm a chargé Implenia de construire un nouveau pont sur le détroit de Lilla Värtan et, par la suite, de déconstruire l'ancien pont. D'une longueur de 730 m, le nouveau pont de « Lilla Lidingö » fera partie des ponts les plus longs de Suède. Il s'agira d'une construction en béton destinée à assurer la circulation des piétons, cyclistes et trams entre Ropsten et Lidingö. Le montant du contrat s'élève à environ CHF 60 millions.

L'ancien pont en acier datant du début du 20e siècle a été réparé et renforcé à plusieurs reprises au fil du temps. En 2012, la commune de Lidingö a opté pour sa démolition complète et la construction d'un nouveau pont, considérant cette solution comme étant la plus économique. Avec une largeur de 16 m, le nouveau pont sera presque deux fois plus large que l'ancien. Il offrira ainsi suffisamment d'espace pour accueillir la circulation des piétons, cyclistes et cyclomotoristes, ainsi que la ligne de tram. Des déclivités légères de 2 % au maximum garantiront le confort d'utilisation des différents usagers du pont. Dans l'obscurité, la sécurité sera assurée par un concept d'éclairage spécial. Le nouveau pont doit permettre de tripler la circulation des piétons et des cyclistes par rapport à l'ancien.

Les travaux sur le pont de « Lilla Lidingö » débuteront dès ce mois-ci. Le nouveau pont sera ouvert à la circulation en décembre 2022. La démolition de l'ancien pont aura lieu l'année suivante, si bien que les travaux seront achevés en décembre 2023.

Implenia a reçu mandat de construire le pont « Lilla Lidingö » et de déconstruire ensuite l'ancien pont adjacent. (Illustration : Implenia)

