Implenia : construit la plus haute tour en bois de Suisse – Immeuble innovant en bois à Zoug | Focalisation sur la durabilité sociale et écologique | Volume du contrat supérieur à CHF 100 millions 0 30/09/2019 | 22:23 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires C O M M U N I Q U É D E P R E S S E Implenia construit la plus haute tour en bois de Suisse-Immeuble innovant en bois à Zoug | Focalisation sur la durabilité sociale et écologique | Volume du contrat supérieur à CHF 100 millions Dietlikon, le 30 septembre 2019- En collaboration avec Duplex Architectes et le bureau d'ingénieurs WaltGalmarini, Implenia construit pour le donneur d'ordre V-ZUG Immobilien AG, dans le cadre du Tech Cluster Zug, une tour d'habitation unique : la première tour en bois de Suisse, qui doit atteindre une hauteur de 80 mètres, sera centrée autour de la durabilité écologique et sociale. Implenia réalise ce mandat de plus de CHF 100 millions en qualité d'entreprise totale. Grâce au «Projet Pi», V-ZUG vise à édifier, pour ses collaborateurs, des logements abordables qui répondent également au désir d'habiter en milieu urbain, selon des formes de vie individuelles. Les différents types de logements ainsi que les espaces complémentaires polyvalents s'adaptent de manière flexible aux situations de vie évolutives. «La logique interne de la tour s'appuie sur l'idée du voisinage vertical», explique Anne Kaestle, co- propriétaire de Duplex Architectes. «À cet effet, des séries de trois étages s'articulent autour d'un espace central ouvert. Cette piazza fait fonction de lieu d'arrivée et de distribution ainsi que de prélude vers les logements. Au total seront créés dix de ces «voisinages», qui comprendront chacun environ 22 logements - où on se connaît.» Ils seront complétés par des espaces communautaires généreux, le rez-de-chaussée ouvert au public (avec un espace de co-working, un showroom et un bistrot) ainsi que par une maison en fond de cour avec une garderie d'enfants. La structure associera les avantages du bois, matériau renouvelable, aux modes de construction éprouvées. La charpente en bois d'hêtre évoquera les charpentes d'acier traditionnelles. «Les arbres montent au ciel, jusqu'à 84 mètres. La nature nous montre ainsi les performances du bois en tant que matériau - à travers le «Projet Pi», c'est un défi que nous relevons également», a déclaré Anita Eckardt, responsable de la Division Spécialités d'Implenia. Les plafonds composites bois-béton, nouvellement développés, présenteront d'ailleurs la même épaisseur de construction que les plafonds en béton classiques, mais seront considérablement allégés et leur production générera nettement moins d'émissions de gaz à effet de serre. La durabilité écologique devra également être garantie dans le cadre de l'exploitation ultérieure du bâtiment : grâce des modules photovoltaïques insérés dans la façade, il sera producteur d'énergie et couvrira de manière autonome une partie de sa consommation d'électricité. La chaleur et le froid renouvelables puisés dans le sol et dans le lac de Zoug constitueront des sources d'énergie supplémentaires pour le bâtiment. Implenia SA Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, Suisse, T +41 58 474 74 74, F +41 58 474 95 03 www.implenia.com Le «Projet Pi» associe architecture et technologies de construction innovantes au sein d'une solution globale cohérente pour un mode de vie durable et contemporain. Vous trouverez des informations de fond complémentaires sur ce projet dans la brochure ci-jointe. La façade établit des références horizontales aux bâtiments environnants (Image : ©Filippo Bolognese). Implenia SA Page 2 Le «Projet Pi» offre un concept résidentiel inédit avec piazza et clusters de voisinage verticaux (Image : ©Filippo Bolognese). Contact pour les médias : Corporate Communications T +41 58 474 74 77 communication@implenia.com @Impleniatweet Implenia SA Page 3 Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse, avec une forte position sur le marché des infrastructures en Allemagne, France, Autriche, Suède et Norvège, ainsi que d'importantes activités en bâtiment et génie civil dans l'espace germanophone. Né en 2006, héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d'une même entreprise active à l'échelle européenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. La largeur du spectre d'activités d'Implenia ainsi que la grande expérience de ses spécialistes permettent au Groupe d'accompagner un ouvrage sur l'ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, il vise un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 10 000 personnes en Europe et a généré en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4,4 milliards de francs. D'autres informations sont disponibles sur www.implenia.com. Implenia SA Page 4 La Sté Implenia AG a publié ce contenu, le 30 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le30 septembre 2019 20:22:02 UTC. Document original