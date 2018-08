Implenia décroche un contrat de 155 millions à Lyon

Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia a été choisi par l'agglomération de Lyon pour réaliser une partie des travaux de prolongement d'une ligne de métro de la ville française. Le contrat s'élève à 138 millions d'euros, soit 155 millions de francs suisses, indique mardi le conglomérat zurichois.

Ce marché public a été attribué à un groupement composé à parts égales d'Implenia et du groupe hexagonal Demathieu Bard, précise le communiqué.

Le lot décroché par les deux partenaires concerne la ligne de métro B à Lyon. Il s'agira de réaliser un tube long d'environ 2,4 kilomètres et d'un diamètre de 8,5 mètres qui nécessitera l'intervention d'un tunnelier. L'exécution en zone urbaine constitue un défi technique, affirme le groupe.

Le mandat implique également la construction d'une nouvelle station de métro à Oullins Centre et d'un puits d'attaque à Saint-Genis-Laval. Les travaux débuteront à l'automne 2018 et dureront environ quatre ans et demi, détaille Implenia.

Implenia a déjà décroché différents mandats publics en France, dont deux lots du "Grand Paris Express" dans la capitale.

fr/rp