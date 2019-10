Implenia: des actionnaires demandent une AG extraordinaire

Zurich (awp) - Un groupe d'actionnaires du géant de la construction Implenia demande une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci se verra soumettre lors d'un vote consultatif un plan de scission des activités immobilières et leur introduction en Bourse immédiate.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le groupe d'actionnaires formé par la société d'investissement Veraison, Parmino Holding et Max Rössler, propose en outre de "compléter le conseil d'administration et de le renforcer en particulier avec des compétences des deux coeurs de métier que sont le développement et la construction".

A cet effet, ils comptent soumettre à l'assemblée la nomination dans l'organe de surveillance de Peter Bodmer, Andreas Alsen et Leo Mittelholzer, trois "experts renommés de l'industrie", en remplacement de l'actuel président Hans Ulrich Meister et de l'administratrice Ines Pöschel.

"Un conseil d'administration remanié assurera à l'avenir qu'Implenia dispose d'une gouvernance plus moderne", assure le groupe d'actionnaires.

L'autonomisation projetée des activités immobilières sera menée "avec un dividende d'actions ou une structure similaire, afin de garantir la valeur pour tous les actionnaires", selon le communiqué.

