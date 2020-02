Implenia enregistre des résultats inférieurs aux prévisions en 2019

Zurich (awp) - Le spécialiste de la construction Implenia a enregistré l'année dernière des résultats inférieurs aux attentes des analystes, tant au niveau du chiffre d'affaires que de la rentabilité. Les résultats sont néanmoins en ligne avec les objectifs de l'entreprise, a indiqué cette dernière mardi.

Sur un an, la rentabilité s'est fortement améliorée, les ajustements de valeur ayant pénalisé 2018 n'étant plus d'actualité.

Le chiffre d'affaires a atteint 4,43 milliards de francs suisses, en hausse de 1,5% sur un an et de 3,6% à taux de change constants. Le carnet de commandes a marqué un léger fléchissement, avec 6,16 milliards, contre 6,25 milliards un an plus tôt. Hors effet de change, il est en hausse de 0,9%. Il est "bien diversifié et de qualité accrue", a précisé le groupe dans un communiqué.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) hors IRFS a atteint 130,8 millions de francs suisses, contre 89,7 millions un an plus tôt. Norme comptable IFRS incluse, ce chiffre clé a atteint 186,8 millions, après environ 20 millions alloués à la réalisation de la stratégie.

En 2019, Implenia a appliqué pour la première fois la nouvelle norme IFRS 16 sur les contrats de location. Selon IFRS 16, les éléments d'actif et de passif liés aux contrats de location doivent figurer au bilan. L'inscription de droits d'utilisation à l'actif et d'obligations locatives au passif entraîne une expansion du bilan ainsi qu'une augmentation de l'Ebitda et du flux de trésorerie disponible.

Le bénéfice net s'est élevé à 33,9 millions de francs suisses, après seulement 0,5 million en 2018. Le groupe compte verser un dividende de 0,75 centime par titre, en hausse de 50% sur un an.

Les résultats sont inférieurs aux prévisions des analystes. Le consensus tablait en effet sur des ventes de 4,47 milliard, un Ebitda hors IFRS de 168,5 millions et un bénéfice net de 37,5 millions. Le dividende était en moyenne attendu à 0,80 franc.

Toutes les divisions en hausse

La division Development a réalisé un très bon résultat, avec un Ebitda de 44,5 millions (+9,1%) grâce à des commercialisation. Des investissements supplémentaires ont été réalisés, portant le portefeuille en développement à 189,5 millions (+2,3%).

L'unité Buildings a enregistré en 2019 un Ebitda de 51,5 millions (hors IFRS 16: 42,8 millions, +28,5% sur un an) pour un chiffre d'affaires presque stable à 2,24 milliards.

L'activité Civil Engineering a poursuivi sur sa lancée positive, avec un Ebitda de 77,2 millions de francs suisses (hors IFRS 16: 40,9 millions contre 2,0 millions en 2018). Les projets anciens sans marge contributive ont été clôturés et les projets de construction de tunnels ont enregistré de net progrès. Le carnet de commandes a enflé de 15% à 3,6 milliards pour un chiffre d'affaires stable à 2,3 milliards.

Enfin, la division Specialities a enregistré un Ebitda en repli de 4,5% à 19,2 millions de francs suisses pour un chiffre d'affaires en repli de 5,1% à 242 millions. Cette faible performance est à mettre sur le compte du ralentissement du marché de l'éolien en Allemagne.

Le groupe vise pour 2020 une augmentation d'environ 5% de l'Ebitda, avant frais de mise en oeuvre de sa stratégie de 10 millions. L'objectif de marge Ebitda à moyen terme entre 6,25% et 6,75% (IFRS 16 comprise) est confirmé.

Transfert d'activités dans Ina Invest

Les projets en développement représentent une valeur de marché actuelle de plus de 600 millions de francs suisses, soit plus de 3 milliards au moment de l'achèvement.

Au deuxième trimestre, Implenia a l'intention de transférer, à la valeur de marché, la moitié de son portefeuille en développement à la société immobilière nouvellement créée Ina Invest, dans laquelle le groupe prévoit de détenir 40% des parts.

Les autres actions d'Ina Invest seront détenues par Ina Invest Holding, société immobilière elle aussi nouvellement créée, dont les actions seront cotées en juin 2020 sur SIX Swiss Exchange.

Implenia prévoit de distribuer toutes les actions d'Ina Invest Holding aux actionnaires d'Implenia, qui se prononceront à la prochaine assemblée générale. Ils pourront se voir attribuer les actions d'Ina Invest Holding sous forme de dividende en nature, afin de permettre la création de l'émanation de la société Ina Invest Holding.

S'ils approuvent l'opération, les actionnaires recevront une action Ina Invest Holding pour cinq actions Implenia. La valeur nette d'inventaire (VNI) d'une action Ina Invest Holding SA s'élèvera à environ 25 francs suisses (soit 5 francs suisses par action Implenia).

L'opération permettra à Implenia de bénéficier de revenus récurrents ainsi que d'une plus large diversification des risques.

