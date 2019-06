Implenia est chargé par les CFF de l'aménagement à quatre voies de la gare de Liestal

Dietlikon, le 3 juin 2019 - Les Chemins de fer fédéraux CFF ont confié à Implenia le mandat d'aménagement à quatre voies de la gare de Liestal. Afin d'éviter les conflits de croisements de trains et d'assurer un trafic ferroviaire plus fluide et plus ponctuel, les CFF élargissent les capacités du tracé à Liestal. Le paquet d'extension à CHF 380 millions inclut par ailleurs le projet Voie de rebroussement, qui constitue l'une des conditions pour la cadence au quart d'heure des trains RER entre Bâle et Liestal. Le montant du contrat s'élève à environ CHF 115 millions.

Le paquet d'extension comprend non seulement l'aménagement à quatre voies avec les jonctions correspondantes, mais aussi l'adaptation de tous les passages supérieurs et inférieurs ainsi que des murs de soutènement, l'extension des quais, un parking ainsi que d'autres ouvrages. Des adaptations seront par ailleurs apportées à des installations de tiers situées dans le périmètre du projet, notamment des infrastructures de transport cantonales et municipales. Les travaux démarreront pendant l'été 2019 et dureront jusqu'en 2025.

Implenia a déjà prouvé à maintes reprises dans le passé son expertise en matière de construction ferroviaire, par exemple lors de l'extension de la gare de Zurich Oerlikon ou dans le cadre du tunnel de base du Saint-Gothard.

Pour plus d'informations sur l'aménagement à quatre voies et la voie de rebroussement, consultez : www.sbb.ch/liestal.

Implenia réalise pour les CFF l'aménagement à quatre voies de la gare de Liestal. (Illustration : CFF)

Contact pour les médias :

Reto Aregger

Head Corporate Communications

Téléphone : +41 58 474 74 77

communication@implenia.com

@Impleniatweet