Implenia et Ina Invest annoncent les résultats de l'offre de souscription d'Ina Invest

Dietlikon, le 10 juin 2020 - Dans le contexte de l'augmentation de capital et de l'offre de souscription y relative d'Ina Invest Holding SA ("Ina Invest"), Implenia SA ("Implenia") et Ina Invest annoncent aujourd'hui que des droits de souscription ont été exercés pour 3'064'208nouvelles actions d'Ina Invest, correspondant à 59.24% du nombre maximal d'actions offertes au cours de l'offre de souscription d'Ina Invest.

2'107'952 actions ne furent pas reprises par les actionnaires d'Implenia au cours de l'offre de souscription et sont offertes dans le contexte du placement d'actions au moyen d'une offre publique en Suisse et de placements privés dans certaines juridictions en dehors de la Suisse, conformes aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le nombre final de nouvelles actions à émettre et à vendre au cours de l'offre de souscription et du placement d'actions se montera à 5'172'160 et, une fois l'augmentation de capital en lien avec l'offre de souscription achevée, Ina Invest aura un capital-actions enregistré divisé en 8'866'560 actions nominatives en tout, avec une valeur nominale de CHF 0.03 chacune.

Tous les membres du comité de direction d'Implenia ont entièrement exercé leur droit de souscription. En outre, les deux membres du conseil d'administration d'Ina Invest nominés par Implenia ont également exercé tous leurs droits.

Le prix final de l'offre dans le cadre de l'offre de souscription et pour le placement d'actions sera déterminé suite à la fin de la période de bookbuilding. Il est prévu que le bookbuilding soit terminé le 11 juin 2020, 15:00 HAEC et que le prix de l'offre soit annoncé le 12 juin 2020, avant l'ouverture des marchés à la SIX Swiss Exchange.

Sur le fondement du résultat de l'offre de souscription et de l'état actuel du carnet d'ordres dans le cadre de la procédure de bookbuilding, le prix de l'offre pourrait être fixé au prix maximal de CHF 22.42, ce qui correspond à la valeur des actifs nets (net asset value/NAV) par action d'Ina Invest (selon évaluation de Wüest Partner au 31 mars 2020).

La cotation et le premier jour de négoce des actions, comprenant les 3'694'400 actions d'Ina Invest qui seront distribuées en tant que dividende en nature aux actionnaires d'Implenia et les nouvelles actions à émettre dans le cadre de l'offre de souscription, à la SIX Swiss Exchange sera le 12 juin 2020. L'exécution et la remise des nouvelles actions contre paiement du prix de souscription sont prévues le ou autour du 16 juin 2020.

Contacte pour les médias:

Silvan Merki, Chief Communications Officer, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Contacte pour les investisseurs et analystes:

Implenia: Christian Dubs, Head of Investor Relations, T +41 58 474 45 15, ir@implenia.com

Ina Invest: Marc Pointet, CEO, T +41 44 552 97 17, investors@ina-invest.com