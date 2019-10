Implenia et Max Rössler s'entendent sur une démarche commune

Dietlikon, le 19 octobre 2019 - Implenia a trouvé un accord avec Max Rössler, actionnaire de référence depuis de longues années, sur une démarche commune s'agissant du développement stratégique de la société. En substance, la discussion porte sur la manière de mener progressivement le portefeuille de développement vers l'autonomie.

Le développement de projets intégré d'Implenia gère un portefeuille de projets attractifs, principalement dans les régions métropolitaines de Zurich et de Genève. En élargissant progressivement sa chaîne de valeur existante, la Division a le potentiel de se transformer en une entreprise immobilière de premier plan. L'objectif visé par Implenia est de permettre à la société de générer des revenus réguliers supplémentaires, au lieu de vendre les projets développés - comme elle le faisait jusqu'ici - au stade de l'obtention du permis de construire, avant d'accéder à la phase suivante de création de valeur.

Pour y parvenir, la société a élaboré un concept dont les grandes lignes ont été présentées lors du Capital Market Day, le 1er octobre 2019. Il s'agit, fondamentalement, de créer un nouveau véhicule d'investissement offrant des projets de développement attractifs, issus du portefeuille immobilier de la société. Cet instrument vise à augmenter la flexibilité en matière de financement par des capitaux propres et des fonds étrangers, ce qui permettra par ailleurs de renforcer la croissance de la plate-forme de développement existante d'Implenia.

Dans ce contexte, le Conseil d'administration et Max Rössler souhaitent prendre le temps nécessaire pour discuter des propositions émises de part et d'autre en vue d'amener progressivement le portefeuille de développement vers l'autonomie, ainsi que d'autres options possibles. Et ce, notamment, afin de pouvoir appréhender de manière approfondie les effets sur l'ensemble de la stratégie de l'entreprise et apprécier leur influence sur la valeur de celle-ci, les possibilités stratégiques et les intérêts des actionnaires. Il s'agira de trouver un consensus répondant au mieux à tous les intérêts en jeu.

Dans cette perspective, les parties prévoient ce qui suit :



Max Rössler et Parmino Holding SA retirent leur demande de convocation d'une Assemblée générale extraordinaire, présentée conjointement avec Veraison, en lien avec leurs actions.



D'ici à la prochaine Assemblée générale, Implenia ne mettra en œuvre aucune transaction susceptible de rendre impossible ou nettement plus difficile le souhait de Max Rössler, de Parmino et d'autres actionnaires de pouvoir participer, sous une forme ou une autre, aux immeubles de développement.



Max Rössler et Parmino Holding vont dissoudre le groupe d'actionnaires constitué avec le fonds activiste Veraison.



Les deux parties sont convaincues de pouvoir élaborer une proposition de solution capable de prendre en compte non seulement le bien de l'entreprise, mais aussi les intérêts légitimes des actionnaires quant au développement et à la réussite durables de l'entreprise.

Contact Implenia :

Silvan Merki, Chief Communications Officer, T +41 79 686 62 56

communication@implenia.com

Contact Max Rössler :

Edwin van der Geest, T +41 79 330 55 22