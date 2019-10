Implenia et l'actionnaire Max Rössler trouvent un accord

Berne (awp/ats) - L'entreprise de construction Implenia a trouvé un accord avec l'actionnaire de référence Max Rössler. Max Rössler et sa holding Parmino ont retiré leur demande de convocation d'une assemblée générale, présentée avec le fonds Veraison.

De plus, Max Rössler et Parmino vont dissoudre le groupe d'actionnaires constitué avec le fonds activiste Veraison, annonce samedi Implenia dans un communiqué. Ensemble, ces actionnaires détiennent 18,1% du capital-actions d'Implenia.

De son côté, Implenia s'engage, jusqu'à la prochaine assemblée générale, à ne pas mettre en oeuvre de transaction susceptible de rendre impossible le souhait de Max Rössler et d'autres actionnaires de pouvoir participer aux immeubles de développement, précise l'entreprise.

Le conseil d'administration d'Implenia et Max Rössler veulent désormais prendre le temps de discuter des propositions des différentes parties en vue "d'amener progressivement le portefeuille de développement vers l'autonomie."

Désaccord stratégique

Le but est de trouver un consensus qui satisfasse tous les intérêts en jeu, écrit encore Implenia. En début de semaine, Veraison, Parmino Holding et Max Rössler avaient décidé d'interrompre leurs discussions avec les dirigeants du groupe de construction zurichois.

Le désaccord entre Implenia et les actionnaires tourne autour de la stratégie de l'entreprise. Celle-ci a annoncé début octobre vouloir créer un nouveau véhicule d'investissement, offrant des projets de développement issus du portefeuille immobilier de la société.

Le groupe d'actionnaires formé par Veraison, Max Rössler et Parmino voulaient aller plus loin. Ils souhaitaient séparer les activités immobilières d'Implenia et les coter en Bourse.