Implenia fête la fin du gros œuvre de la Maison Adeline-Favre - Étape importante pour le plus grand centre de formation en ergothérapie, obstétrique, soins et physiothérapie de Suisse | Emménagement au cours de l'été 2020

Dietlikon, le 18 janvier 2019 - Jeudi dernier, Implenia a fêté, en compagnie de Siska Heuberger Holding AG, investisseur, du canton de Zurich, locataire, et de la Haute école de sciences appliquées de Zurich (ZHAW), utilisateur, la fin du gros œuvre de la Maison Adeline-Favre sur la Katharina-Sulzer-Platz à Winterthur. « À l'occasion de la fin du gros œuvre, dans le délai prévu, nos remerciements vont à toutes les parties prenantes à ce projet et, en particulier, aux artisans et aux planificateurs qui ont atteint cette nouvelle étape, grâce à leur engagement et à leurs efforts infatigables », a déclaré Adrian Wyss, responsable de la Division Modernisation & Development d'Implenia : « La Maison Adeline-Favre, qui pourra accueillir 1900 étudiants et 260 collaborateurs, contribuera bientôt à l'animation au sein de la Lokstadt et aux alentours. » Les travaux de démolition sur le site de l'ancienne Halle 52 avaient débuté en janvier 2017. Le département Santé de la ZHAW devrait emménager au cours de l'été 2020 dans le bâtiment de huit étages et deux sous-sols de son nouveau site.

Siska Heuberger Holding AG avait acquis la Halle 52 en 2016 auprès d'Implenia, propriétaire et développeur de la Lokstadt, confiant ensuite à Implenia le mandat d'entreprise totale pour la réalisation du nouveau bâtiment. Ce bâtiment, d'une surface de plancher brute de 25 500 m2 et d'une surface locative de 19 200 m2, est érigé selon les directives de la voie SIA vers l'efficacité énergétique 2040. Il sera ainsi conforme au standard Minergie et satisfera à toutes les conditions exigées d'un bâtiment d'enseignement moderne. Le cabinet zurichois pool Architekten a préservé le caractère industriel du bâtiment, y compris le pont roulant. Sa façade sera reconstruite en briques et les nouvelles fenêtres constitueront une unité visuelle avec celles de l'ancienne fonderie.

Les spécialistes de différentes unités d'Implenia collaborent à la réalisation de la Maison Adeline-Favre, dont l'entreprise totale, la maîtrise d'œuvre, les travaux spéciaux de génie civil et l'ingénierie. Implenia offre ainsi au maître d'ouvrage des solutions intégrées en tant que prestataire unique.

Fêtent la fin du gros œuvre qui marque une étape importante avec toutes les parties prenantes à ce projet et avec les artisans et planificateurs (de g. à d.) : Richard Bruggmann, responsable de l'exécution du projet chez Implenia, Günter Heuberger, président du conseil d'administration de Siska Heuberger Holding AG, et Adrian Wyss, responsable de la Division Modernisation & Development d'Implenia.

La construction de la Maison Adeline-Favre par Implenia en qualité d'entreprise totale se déroule dans le respect du calendrier fixé. Il s'agira du plus grand centre de formation en ergothérapie, obstétrique, soins et physiothérapie de Suisse.