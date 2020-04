Implenia maintient le cap malgré le coronavirus

Zurich (awp) - Le spécialiste de la construction Implenia reconnaît que le coronavirus aura des effets négatifs sur ses activités, des chantiers étant à l'arrêt dans plusieurs pays. Malgré ce contexte, la cotation de la société immobilière Ina Invest est prévue le ou autour du 12 juin 2020.

"L'apparition de la pandémie de Covid-19 aura un impact négatif sur les activités d'Implenia", a résumé le chef des finances Marco Dirren à l'occasion de la journée investisseurs mardi. Il n'est pas encore en mesure d'estimer l'ampleur de cet effet. En Suisse, les chantiers sont à l'arrêt au Tessin et à Genève. Les projets ferroviaires sont aussi suspendus. Le premier fournisseur suisse d'Implenia est déjà insolvable.

En France et en Allemagne, l'entreprise a fait appel à l'aide gouvernementale, a-t-il ajouté. Les chantiers sont aussi à l'arrêt en France et en Autriche, alors que les projets se poursuivent en Suède et en Norvège. Mais la fermeture des frontières, particulièrement en Estonie et en Pologne, entrave l'approvisionnement de matériel et la mobilité des employés.

"Nous voulons garder les chantiers en cours ouverts autant que possible et remplir nos contrats. Nous attendons aussi cela de nos partenaires et fournisseurs", a déclaré M. Dirren.

Nouvelles perspectives de croissance

Le groupe maintient ses projets, avec la cotation d'Ina Invest en juin. Les actions seront distribuées aux actionnaires d'Implenia sous forme de dividende en nature. Ils recevront une action Ina Invest Holding pour cinq actions Implenia. La valeur nette d'inventaire (VNI) d'une action Ina Invest s'élèvera à environ 22,50 francs suisses (soit environ 4,50 francs suisses par action Implenia).

"Le transfert d'une partie du portefeuille de projets en développement d'Implenia à Ina Invest ouvrira aux deux sociétés des perspectives de croissance significative", selon le communiqué.

"En raison de la scission d'Ina, nous prévoyons un effet de réévaluation d'environ 200 millions de francs suisses", a déclaré la directeur général de l'entreprise de Dietlikon, André Wyss.

Ina Invest s'est fixé pour objectif de détenir, d'ici à fin 2022, un portefeuille immobilier de plus de 0,6 milliard de francs suisses. Au cours de la phase de développement de 2023 à 2027, la valeur du portefeuille devra atteindre environ 2 milliards. La société vise un rendement des fonds propres de 6 à 8%. Le budget d'acquisition annuel devrait atteindre en moyenne environ 50 millions de francs suisses.

Perspectives favorables

Pour 2020, Implenia continue de viser une hausse de l'Ebitda à un taux de pourcentage à un chiffre dans le milieu de la fourchette, soit environ 5%, comme indiqué lors des résultats 2019. "Cet objectif ne tient pas compte des frais de mise en oeuvre de la stratégie d'environ 10 millions de francs suisses ni de l'effet positif lié à Ina Invest d'environ 20% de l'EBITDA publié pour 2019".

L'objectif de marge Ebitda à moyen terme est ramené à 6,5%, contre entre 6,25% et 6,75% en février.

"Les perspectives à court terme pour nos marchés intérieurs sont positives", a ajouté M. Wyss. "L'environnement dans les projets de génie civil et d'infrastructure est actuellement meilleur que dans la construction de bâtiments". Les possibilités concernant le marché immobilier helvétique restent bonnes. Il existe toujours une grosse demande de biens résidentiels en particulier dans les zones urbaines, selon le patron.

Pour Vontobel, l'autonomisation d'Ina devrait aider l'entreprise à accélérer sa croissance par le biais de nouveaux capitaux propres et d'un financement par l'emprunt, bien que l'actionnariat d'Implenia sera dilué à court terme.

A la Bourse de Zurich, le titre grappillait 0,5% à 37,24 francs suisses, dans un SPI en recul de 1,56%.

