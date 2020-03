Implenia obtient un grand contrat en Bavière

Dietlikon, le 13.03.2020 - Le Land allemand de Bavière (direction des autoroutes du sud de la Bavière), représentant la République fédérale d'Allemagne, a confié au groupement Implenia - Fahrner Bauunternehmung GmbH la construction du raccordement entre la nouvelle route nationale B15 et l'autoroute A92 près de Landshut. La succursale munichoise d'Implenia assumera la direction technique et commerciale de ce projet, qui a fait l'objet d'un appel d'offres, et fournira le responsable du projet.

La nouvelle route nationale B15 Ratisbonne - Landshut - Rosenheim, qui vise à créer une liaison nord-sud supplémentaire au sein du réseau des routes nationales dédiées au trafic à grande distance, atteindra une longueur totale d'environ 130 km. Dans ce contexte, le raccordement avec l'A92 près de Landshut constitue l'un des principaux points de jonction.

Le tracé de la nouvelle B15 passera sous l'A92 et se situera entièrement dans la nappe phréatique, ce qui nécessitera la construction d'un bassin étanche spécial. Il s'agit dans ce cas d'une « feuille de trèfle » totalement immergée dans les eaux souterraines. D'une longueur approximative de 970 m, le bassin sera composé de dalles en béton armé occupant un volume d'environ 70 000 m3, ainsi que de parois en béton armé (6400 m3).

Pour Uwe Seifen, responsable du projet chez Implenia, « ce projet est extrêmement complexe, notamment parce que l'ouvrage devra résister à de très grandes forces de poussée dues au niveau élevé de la nappe phréatique et que sa conception de bassin lourd impose une construction particulièrement massive. Je suis heureux que nous ayons, une fois de plus, l'occasion chez Implenia de faire ici la preuve de nos compétences dans les domaines du génie civil et des travaux spéciaux. »

Les travaux débuteront en avril 2020. Leur achèvement est prévu pour novembre 2023, et dès mi-2022 pour les principaux travaux de bétonnage.

Le montant total du contrat s'élève à environ EUR 63 millions, dont la part revenant à Implenia représente une somme brute d'approximativement EUR 52millions (CHF 56 millions).

Contact médias chez Implenia :

Corporate Communications

T +41 58 474 74 77

communication@implenia.com