Implenia profite de la constitution d'un nouveau groupe d'actionnaires

Zurich (awp) - L'action Implenia était recherchée vendredi après l'annonce de la constitution d'un nouveau groupe d'actionnaires. La société d'investissement Veraison Capital s'est alliée à Parmino Holding et Max Rössler, qui détenaient à eux deux plus de 16% d'Implenia. Le nouveau groupe affiche une participation de 18,1% et est désormais actionnaire de référence.

A 11h12, le titre Implenia prenait 3,1% à 36,46 francs suisses, dans un indice SPI stable.

L'objectif des trois partenaires consiste à remettre Implenia "sur le chemin du succès" afin d'assurer et d'augmenter la valeur de l'entreprise zurichoise, affirme vendredi Veraison dans un communiqué.

"Veraison est considéré comme un actionnaire activiste qui fait valoir ses revendications avec la plus grande rigueur", a affirmé un courtier. Cela devrait doper le cours d'Implenia, selon ce spécialiste.

En 2018, le groupe de construction zurichois a subi un recul de son bénéfice net, en raison principalement de ses engagements à l'étranger. Cette tendance négative s'est poursuivie cette année, avec des corrections de valeurs en Norvège et en Pologne qui continuer de plomber la performance.

