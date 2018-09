Implenia publie sa dernière étude consacrée au marché de la construction et de l'immobilier - Les mesures constructives concernant l'efficience énergétique sont payantes | L'économicité, la faisabilité technique et les souhaits de la politique en point de mire

Dietlikon, le 28 septembre 2018 - Jeudi, Implenia a présenté à Zürich-Oerlikon sa dernière étude succincte consacrée aux défis actuels sur le marché de la construction et de l'immobilier. L'étude porte sur le thème « Durabilité du portefeuille : économicité, faisabilité technique et souhaits de la politique » et a été élaborée en collaboration avec la haute école de Lucerne. A cette occasion, des spécialistes des domaines Sustainable Investments, Asset Management et Recherche sur les matériaux ont discuté de l'évolution des mesures de construction dans l'environnement de marché actuel et de la manière dont elles influencent l'économicité des immeubles.

L'étude retient que l'excédent de la demande de logements locatifs perdure principalement dans les grandes villes de Suisse. La tendance est en revanche à une augmentation de l'offre dans les régions périphériques. La baisse des charges induite par les assainissements énergétiques prend de l'importance dans ce contexte. Les rénovations, même simples, offre déjà la possibilité de proposer des logements à des loyers compétitifs et de se démarquer des constructions neuves plus onéreuses. De façon générale, on considère que plus un immeuble est ancien, plus les mesures de construction se traduiront par des améliorations de l'efficience énergétique pour le propriétaire.

Les auteurs de l'étude retiennent en outre que les rénovations simples sont certes généralement réalisables dans des logements habités, mais que leur contribution à des revenus locatifs plus élevés n'est que toute relative. Les assainissements énergétiques complexes exigent certes un repositionnement en termes de prix et de qualité d'un immeuble. « Dans le sillage d'un assainissement intérieur global, une isolation du plancher et du plafond du sous-sol combinée avec le remplacement du générateur de chaleur peut déjà produire d'importantes économies en matière de consommation d'énergie », explique Adrian Wyss, responsable de la Division Modernisation & Development chez Implenia. Ces économies se traduiraient par une diminution des charges, ce qui contribue à l'attrait d'un immeuble dans un environnement compétitif. Les mesures de gestion durables peuvent en outre réduire les coûts de réparation à long terme, grâce à des matériaux de meilleure qualité.

Suite à la présentation de l'étude, une table ronde de spécialistes constituée du CEO d'Implenia Anton Affentranger, de Roger Naumann, Real Estate Global COO & Head Sustainability au Credit Suisse, et de Peter Richner, directeur adjoint et responsable du pôle de recherche Energie de l'EMPA, ont discuté du thème de la durabilité du portefeuille.

Vous trouverez la toute dernière étude immobilière d'Implenia (seulement en allemand) en annexe et le Management Summary ici.

Implenia présente à Zurich, sa dernière étude concernant le thème de la « Durabilité du portefeuille » aux investisseurs immobiliers et spécialistes des transactions invités. La table ronde de spécialistes était composé du modérateur Stephan Kloess, KRE KloessRealEstate, Peter Richner, EMPA, Roger Baumann, Credit Suisse et Anton Affentranger, Implenia (de gauche à droite). (Photo: Implenia)

