Implenia remporte de nouveaux projets dans le domaine du bâtiment en Allemagne - Nouveaux contrats d'un montant total de plus de EUR 100 millions (CHF 108 millions) pour la Division Buildings en Allemagne en juillet | Projet multilocataire près de l'Opelring de Bochum | Construction d'un centre innovant de sports et de loisirs | Construction d'un complexe résidentiel à Mannheim-Waldhof | Réalisation du gros œuvre étendu pour un hôtel à Munich

Dietlikon, le 11 août 2020 - Implenia a remporté de nouveaux contrats en Allemagne dans le domaine du bâtiment. À Bochum, la société Landmarken AG a signé un contrat en vue de la construction, sur l'ancien site d'Opel, d'espaces de bureaux ultramodernes qui offriront sous un même toit des surfaces adaptées à des locataires individuels ainsi qu'à différents autres types de locataires (mono et multilocataires). Également en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un développeur de projet et opérateur suisse a confié à Implenia la construction d'un centre innovant de sports et de loisirs.

Le partenariat précoce entre Implenia et les clients, dès la phase précontractuelle, a constitué un atout déterminant pour les deux projets. Il a permis à Implenia de soutenir de manière optimale la planification de leur mise en œuvre technique.

Projet de construction de bâtiments près de l'Opelring à Bochum

Plusieurs immeubles de bureaux comptant jusqu'à six étages, d'une surface brute de plancher d'environ 65 000 m², seront construits en trois phases dans la zone industrielle MARK 51°7 près de l'Opelring, à Bochum-Laer. La planification de cet ensemble dans la métropole de la Ruhr vise à créer des structures flexibles permettant de répondre aux besoins de différents types de locataires en matière de concept et de taille de bureaux. L'approche suivie au cours du développement a privilégié l'idée du quartier : c'est ainsi que des centres de recherche ainsi qu'une zone de services comportant une garderie d'enfants et des restaurants complètent l'environnement de travail moderne.

Dans ce contexte, Implenia construira pour Landmarken AG trois bâtiments d'environ 25 000 m² de surface brute de plancher, dont les deux tiers sont déjà loués à la caisse-maladie Viactiv. Le début des travaux est prévu pour l'automne 2020. La coopération avec le cabinet HPP Architekten de Düsseldorf garantit des normes architecturales élevées.

Au cours d'une phase préliminaire de partenariat exclusif, qui a débuté en novembre 2019, Implenia a élaboré, en collaboration avec le client et son équipe de planification, des propositions d'optimisation économique et technique du projet, ce qui a constitué un facteur décisif pour l'attribution du contrat.

Concept innovant pour un projet pilote européen

Un centre innovant de sports et de loisirs va être construit sur un site industriel désaffecté dans la région de la Ruhr. Il s'agit d'une première en Europe continentale pour ce genre de centre, dont on compte déjà une soixantaine à l'échelle mondiale, combinant une offre de divertissement, de sport, de musique, de restaurants et d'événements. Cette réalisation dans la région de la Ruhr vise à lancer le concept sur le marché européen. La construction d'autres centres va suivre.

Comme pour le projet voisin de l'Opelring à Bochum, la signature du contrat a été précédée d'une phase de partenariat préliminaire. Implenia a conseillé le client sur sa mise en œuvre technique dès la phase de planification du projet. Ce concept, dit de « conception et construction » (design and build), se caractérise par des optimisations structurelles associées à la planification ainsi que par des approches et des propositions de solutions inédites et innovantes pour toutes les phases de prestation. Il permet de garantir le respect des coûts et des délais, tant pour le client que pour Implenia.

La friche industrielle, qui s'étend sur une surface d'environ 40 000 m², accueillera sur quelque 6500 m² de surface brute de plancher des constructions qui s'inséreront visuellement dans des aménagements extérieurs généreux. Les travaux devraient débuter en octobre 2020, pour une livraison au client prévue en février 2022.

Implenia a en outre obtenu deux autres contrats dans le domaine du bâtiment en Allemagne. L'entreprise construira ainsi un nouveau complexe résidentiel à Mannheim-Waldhof pour un client de longue date. Par ailleurs, à Munich, Implenia réalisera pour une célèbre chaîne hôtelière le gros œuvre étendu d'un hôtel près de la gare. En juillet, la Division Buildings a engrangé au total des commandes pour plus de EUR 100 millions (CHF 108 millions) en Allemagne.

Opelring à Bochum : Implenia construit pour Landmarken AG trois bâtiments d'une surface brute de plancher d'environ 25 000 m² (Image : ©Landmarken AG/HPP Architekten).

Opelring à Bochum : La réalisation du projet s'effectue en partenariat avec le client (Image : ©Landmarken AG/HPP Architekten/HH Vision).

Contact médias chez Implenia :

Corporate Communications

T +41 58 474 74 77

communication@implenia.com