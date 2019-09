Implenia : remporte le contrat pour la construction de la ligne électrique diagonale 380 kV de Berlin – Ligne à haute tension en tunnel | Contrat d'environ EUR 130 millions (environ CHF 140 millions)

Contact pour les médias :

Corporate Communications

T +41 58 474 74 77

communication@implenia.com

@Impleniatweet

Implenia est le leader de la construction et des services de construction en Suisse, avec une forte position sur le marché des infrastructures en Allemagne, France, Autriche, Suède et Norvège, ainsi que d'importantes activités en bâtiment et génie civil dans l'espace germanophone. Né en 2006, héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d'une même entreprise active à l'échelle européenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. La largeur du spectre d'activités d'Implenia ainsi que la grande expérience de ses spécialistes permettent au Groupe d'accompagner un ouvrage sur l'ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, il vise un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 10 000 personnes en Europe et a généré en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4,4 milliards de francs. D'autres informations sont disponibles sur www.implenia.com.